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Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminde kar ve buzlanmayla mücadele için hazırlıklarını tamamladı. Kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edecek olan belediye, buzlanmaya karşı da 2 bin ton buz satın aldı.

24 Aralık 2021 Cuma 10:49
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Diyarbakır'da kapanan yollara 142 personel ve 46 araçla müdahale edilecek

DİYARBAKIR - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, 17 ilçede, 6 bin kilometrelik yol ağında kış aylarında sorun yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Merkez ve kırsal ilçelerde kar ve buzlanmayla mücadelede 142 personel, 16 greyder, 9 kepçe, 10 kar küreme ve tuzlama aracı,1 dozer ile 10 yükleyici görev alacak.

Ekipler, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz duruma karşı çalışmalarını ilçe belediyeleri ile koordineli bir şekilde yürütecek.

2 BİN TON TUZ SATIN ALINDI

Buzlanmaya karşı 2 bin ton tuz satın alan Büyükşehir Belediyesi, bozulan yollarda yama, bakım ve onarım çalışması için 1500 ton soğuk asfalt hazır bulunduruyor. Karla mücadelede hizmetlerin aksamaması için vatandaşlar, olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebilecek.

14 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Diyarbakır'da dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Kulp, Lice, Hani ve Silvan ilçelerinde 14 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. 9 iş makinesi ve 21 personelle yürütülen çalışmalarla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların başta sağlık hizmetleri olmak üzere mağduriyet yaşamaması için karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKarKapanan Yollar
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