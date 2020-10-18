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Diyarbakır'da jandarmadan 'siber' operasyon

DİYARBAKIR Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK'nın propagandasının yapıldığı siteler ile yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 354 internet sitesi erişime kapatıldı.

18 Ekim 2020 Pazar 10:32
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Diyarbakır'da jandarmadan 'siber' operasyon

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından internet yoluyla işlenen suçların tespitine, takibine ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, 'yasa dışı bahis' ve 'müstehcenlik' içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanılmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurt dışı kaynaklı yayın yapılan 286 web sitesi ile ABD, Kanada ve Fransa'dan PKK/KCK/YGP/YPS terör örgütü propagandası yapan 68 URL adresini tespit etti. Jandarma ekiplerince belirlenen 345 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca erişime kapatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSiberOperasyonJandarma
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