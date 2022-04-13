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Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir camii inşaatının iskelesinde meydana gelen çökmede 1'i ağır 6 kişi yaralandı. 

13 Nisan 2022 Çarşamba 11:10
Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 yaralı

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan bir cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre caminin kubbesine beton dökümü sırasında inşaatın iskelesi çöktü. Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBağlarİnşaatIskeleKazaçökme
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