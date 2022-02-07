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Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da 400 personelle 'Eren Kış-21 Jandarma Er Mahmut Derin Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

07 Şubat 2022 Pazartesi 11:42
Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 Operasyonu' başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da 'Eren Kış-21 (Diyarbakır-Şenlik) Jandarma Er Mahmut Derin Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca; jandarma komando timlerinden oluşan 400 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda Eren Kış21 OperasyonuDiyarbakırTerörTeröristOperasyon
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