Diyarbakır'da dev operasyon!

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanların tespitine yönelik Lice ilçesi kırsalında 30 Haziran günü operasyon düzenlendi. Bayrak-128 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Aykut-02 Operasyonu' adı verilen operasyona, jandarma özel harekat ve komando ve iç güvenlik timleri ile polis özel harekat timleri ve güvenlik korucuları katıldı. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde, teröristlerin kış üslenmesinde kullandığı, kaya bloklarının altında yer alan toplam 15 değişik ebatlardaki doğal mağara tespit edildi. Mağara içerisinde ele geçirilen teröristlere ait çeşitli yaşam malzemeleri imha edilirken, mağaralar kullanılamaz hale getirildi.



Operasyonda ayrıca, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde 63 kilo esrar, 72 ayrı noktada 5 milyon 430 bin 704 kök Hint keneviri bitkisi ile kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 25 bin metre uzunluğundaki su hortumu ve su motoru ele geçirildi. Esrar muhafaza altına alınırken, kenevir bitkileri ise imha edildi.



Operasyonla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Lice ilçesinde ele geçirilen kenevir bitkisi, 26 Haziran 2019 günü ele geçirilen rekor sayıdaki kenevir miktarını geçerek son yıllarda ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu maddeyi kaynağında yok ederek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur" denildi.