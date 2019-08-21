Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95522
ALTIN
276.513
DOLAR
5.7128
STERLİN
6.9376
EURO
6.3397
Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj arıyor
Trabzonspor, Avrupa'da AEK karşısında avantaj...
Bursaspor yerlilerini yurtdışına gönderiyor
Bursaspor yerlilerini yurtdışına gönderiyor
Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil umudu
Kıkırdak hasarı olan hastalara nakil...
Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı
Göztepe'yi endişelendiren istatistik
Göztepe'yi endişelendiren istatistik
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da dev operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

Diyarbakır'da dev operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 974 kilo esrar ile 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi, gözaltına alındı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:55
10 Okunma
Diyarbakır'da dev operasyon

DİYARBAKIR - İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak amacıyla Lice'nin dağlık ve kırsal alanlarında, 19 Ağustos Pazartesi günü saat 22.00'den itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katımıyla 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ümmet Ufacık-165 Operasyonu' başlatıldı. Operasyon, 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de tamamlandı. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada; 7 noktada toplam 1 milyon 349 bin 104 kök Hint keneviri ile 974 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Kenevirler, numune alınmasının ardından olay yerinde imha edilirken, ele geçirilen esrara ise el koyuldu. Jandarma ekiplerince R.K., R.Ö., M.A. ile A.A gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırDev OperasyonLice
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
Bodrum'da lüks villaların yer aldığı dev projeye tepki
Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralı
Oksijen tüpü alev aldı: 2 işçi yaralı
Denizli'de korkutan yangın
Denizli'de korkutan yangın
Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş
Dünyada bilinen ilk süt ürünleri imalatı Bursa'da gerçekleşmiş
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
Kocaeli'de yağmur etkili oldu
3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor
3 kuzenin boğulduğu göletler dolduruluyor
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
Sinop'ta karaya oturan gezi teknesi kurtarıldı
Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler
Reyhanlı'da mezarlığı tahrip etmişler
Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor
Ayder'de salıncak furyası için harekete geçiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans