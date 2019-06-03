Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
90346
ALTIN
248.884
DOLAR
5.8590
STERLİN
7.4173
EURO
6.5520
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu Galatasaray oldu
Basketbolda U18 Erkekler Türkiye Şampiyonu...
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Baklava yediyseniz meyveyi azaltın
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş' adı verildi
Hatay’da keşfedilen mağaraya, 'Bilge Taş'...
Genç haltercinin milli takım hayali
Genç haltercinin milli takım hayali
Tabuları yıkan lezzet!
Tabuları yıkan lezzet!

Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda 314 kilo esrar ele geçirildi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:36
7 Okunma
Diyarbakır'da 314 kilo esrar ele geçirildi

DİYARBAKIR - İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hazro ilçeleri dağlık ve kırsal alanında, dün saat 22.30'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 'Akıncı-27 Şehit Jandarma Asteğmen Aziz Sağlam-06 Operasyonu' başlatıldı. Devam eden operasyon kapsamında bugün gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, Lice ilçesine bağlı Bağlan Mahallesi kırsalında ağaç altına çuvallar içerisinde gizlenmiş 314 kilo 100 gram ele geçirildi.

Operasyonla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırEsrar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği
Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği
Datça'da bayram bereketi
Datça'da bayram bereketi
Marmaris'te gündüz plajlar, gece eğlence mekanları doldu
Marmaris'te gündüz plajlar, gece eğlence mekanları doldu
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3,1 büyüklüğünde deprem
Vaşak, bu kez Tunceli merkezde görüntülendi
Vaşak, bu kez Tunceli merkezde görüntülendi
İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı
İzmir'deki barajların doluluk oranları arttı
Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu
Eriyen karlar 7 bin metrekarelik göl oluşturdu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans