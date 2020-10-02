Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1146
ALTIN
474.847
DOLAR
7.7192
STERLİN
10.0192
EURO
9.0532
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması gerekiyor'
'Covid-19'dan iyileşenlerin kardiyak kontrollerinin yapılması...
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa geçeceğiz
Denizlispor Başkanı Çetin: Kazanarak çıkışa...
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel sahada oynuyor
Ardahanlı golfçü çocuklar artık profesyonel...
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl yapılır?
Sağlıklı ve besleyici kışlıklar nasıl...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da 3 farklı noktada 'bomba' alarmı polisi harekete geçirdi

DİYARBAKIR'da, kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken caddeye düşen ses bombası, 2'si de yol ortasına bırakılmış şüpheli paket olmak üzere kentin 3 farklı noktasında yaşanan olaylar, polisi harekete geçirdi. Bomba süsü verilen paketler kontrollü şekilde patlatılırken, polis şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

02 Ekim 2020 Cuma 09:24
7 Okunma
Diyarbakır'da 3 farklı noktada 'bomba' alarmı polisi harekete geçirdi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde merkez Sur ve Bağlar ilçelerinde 3 farklı noktada kimliği belirsiz kişilerce biri markete atılmak istenirken çöp kutusuna çarpıp, caddeye düşen ses bombası, 2’si de bomba süsü verilen şüpheli paket, polisi alarma geçirdi. Sur ilçesinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü civarında yol ortasına bırakılan şüpheli paket ile Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Cengizler Caddesi üzerine bırakılan pankartlı ve bomba süsü verilen paket nedeniyle polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Paketlerin bulunduğu alan güvenlik şeridi çekilerek, yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, şüpheli paketleri kontrollü şekilde patlatırken, çevrede bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Polis ses bombasını atan ve bomba süsü verilen paketleri bırakan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBombaAlarmPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasköy Göleti kurudu
Hasköy Göleti kurudu
Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek
Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek
Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası
Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı, 3 gözaltı
Çocukların kavgasına aileler de karıştı: 3 yaralı, 3 gözaltı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı
Ormanda genç kıza işkence sanıklarına ceza yağdı
Leyla'nın davasında karar günü
Leyla'nın davasında karar günü
Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı
Altın fiyatları yükselince düğün takılarında imitasyon oranı arttı
Konya'da deprem
Konya'da deprem
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans