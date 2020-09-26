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Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, 1 ton 724 kilo esrar ve 587 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:52
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Diyarbakır'da 1 ton 724 kilo esrar, 587 bin kök kenevir ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ağustos günü başlatılan ve jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 personelin görevin aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu', devam ediyor. Operasyon kapsamında bölücü terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlar arasında var olan bağı, somut deliller ile ortaya koymak için, Lice ilçesine bağlı Birlik Mahallesi kırsalında arama yapıldı. Güvenlik güçleri, aramalarda 1 ton 724 kilogram esrar, 587 bin 704 kök Hint keneviri ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKenevirEsrarUyuşturucuJandarmaPolis
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