Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İznik'te

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş İznik’i ziyaret etti. Erbaş ilk olarak camiye çevrilen Ayasofya Orhan Camii’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ı İznik’te Kaymakam Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ve ilgililer karşıladı.

Ailesi ile özel ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde incelemelerde bulundu. Cami imamı Mahmut Şahin’den bilgi Alan Erbaş, öğle namazının ardından ilçeden ayrıldı.