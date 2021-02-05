Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1547
ALTIN
410.792
DOLAR
7.0723
STERLİN
9.6385
EURO
8.4708
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...
Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor
Ofis, WC, dükkan ve...
Satış, kiralama ve irtifak hakkı ihalesi yapılacak
Satış, kiralama ve irtifak...
54 adet taşınmaz kiraya verilecek
54 adet taşınmaz kiraya...
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlanı
2021 Yılı Aktüerlik Sınavları...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İznik'te

05 Şubat 2021 Cuma 13:33
6 Okunma
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İznik'te

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş İznik’i ziyaret etti. Erbaş ilk olarak camiye çevrilen Ayasofya Orhan Camii’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş’ı İznik’te Kaymakam Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Bursa İl Müftüsü İzani Turan, İznik İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş ve ilgililer karşıladı.

Ailesi ile özel ziyarette bulunan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya Camiinde incelemelerde bulundu. Cami imamı Mahmut Şahin’den bilgi Alan Erbaş, öğle namazının ardından ilçeden ayrıldı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İznikte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa’daki 2 Asırlık Bina ilk Günkü ihtişamına Kavuşturuldu
Bursa’daki 2 Asırlık Bina ilk Günkü ihtişamına Kavuşturuldu
İznikli Necip Usta yarım asırdır demir dövüyor
İznikli Necip Usta yarım asırdır demir dövüyor
Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu
Van'da geçen yıl 220 kadın KADES'e 'şiddet' ihbarında bulundu
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
Edirne'de kış ortasında ağaçlar çiçek açtı 
Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı
Çekicideki iş makinesinin silindirinden 195 kilo uyuşturucu çıktı
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
'Erzurum diri fay hatları üzerinde, dikey yerine yatay mimarı uygulansın'
1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik
1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik
21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
21 yıldır kayıp oğlunu arıyor
 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı
 8'inci kattan atladığı iddia edilen genç kadın ağır yaralandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma