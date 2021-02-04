Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Aktaş'a ziyaret

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Büyük Şehir belediye başkanı Alinur Aktaş, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı konuk etti. Başkan Aktaş Diyanet İşleri başkanı Sn Ali Bardakcı’nın yapılan bu ziyaretin kendilerini ziyadesiyle çok mutlu ettiğini söyledi. Diyanet işleri başkanı’da Başkan Sn Alinur Aktaş’ın bu yakın misafir perverliğinden dolayı çok teşekkür etti. Ziyaretin ardından karşılıklı hediyeleşme ile ziyarte son verildi. Ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Muradiye Külliyesi’ne. Fatih Sultan Mehmed Han'ın babası Sultan II. Murad Han’ı 570. vefat yıl dönümüne katılarak dualarla anıldı. Sonrasında ise Sayın Erbaş ile birlikte Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi'ni ziyaret ettiler.