Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan 'Avrupa Günü' mesajı

ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla videolu mesaj yayınladı. Türk vatandaşların ve Avrupa ülkelerindeki vatandaşların günlerini kutlayan Kaymakcı, "9 Mayıs kıtamızda Avrupa'da, barışın, istikrarın ve birlikte inşa etmenin bütünleşmenin sembolü. Biz de 1999'dan itibaren Türkiye Avrupa Birliğine resmen aday ilan edildikten sonra 9 Mayıs Avrupa Günü'nü ülkemizde kutlamaya başladık. Geleceğimizin ortak olduğuna inanıyoruz. Avrupa Birliği'nin güçlü bir Türkiye ile daha güçlü olabileceğine ve küresel aktör olabileceğine inanıyoruz. Geçmişimiz, tarihimiz, coğrafyamız, ticaretimiz, sporumuz, sanatımız, kültürümüz ortak. Geleceğimizi de birlikte inşa etmeliyiz. 9 Mayıs Avrupa günü kutlu olsun" dedi.