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Dilovası’nda fabrika yangını

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, yer kaplamaları ve sunu çim üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın içerisini saran alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

23 Haziran 2020 Salı 08:52
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Dilovası’nda fabrika yangını

Gece saatlerinde, Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi’nde suni çim ve yer kaplamaları üreten fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri ve organize sanayi bölgesinde bulunan  itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın içeride etkili olurken, itfaiye ekipleri otomatik kapıların kapanması nedeniyle acil kapılarından ve çatıdan içeri su tuttu. Kapıları keserek içeri girmek için çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarfediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yer kaplamaları ve suni çim üreten fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Büyük çapta hasar gören fabrikada itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, yangın sırasında içeride kimsenin olmadığını belirterek, "Bu akşam 22.10 civarında yangın ihbarı alındı. Fabrikaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve diğer itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk müdahalede 10 araç müdahalede bulundu. Yangında şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu an itibariyle etraftaki diğer fabrikalara sıçrama ihtimali yok. İçeride çalışan işçimiz yoktu. Bütün ekip akşam mesai bitimiyle beraber fabrikadan ayrılmış içeride çalışan hiç kimse yok. Yangın sebebi şu an itibariyle belli değil. İtfaiyenin çalışmaları bittikten sonra yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlanacak. İçerideki kamera kayıtlarının da incelenmesi gerekiyor ama çok şükür bir can kaybımız yok." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliDilovasıFabrikaYangın
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