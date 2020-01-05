Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp

(İzmir), (DHA)
Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarında, saat 05.49'da, Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot, bölgede görevli ekibin Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından ihbar üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ekibi daha görevlendirildi. Kaçak göçmenlerden 51'i kurtarılırken, 3'ünün ise suda cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan kaçak göçmenlerin ifadelerinden kayıp olduğu değerlendirilen 2 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Kıyıya getirilen 51 kaçak göçmenden 18'i, gerekli kontroller için sağlık görevlilerince ambulanslarla Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
DHA