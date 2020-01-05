Dikili'de kaçak göçmenlerin botu ile Sahil Güvenlik botu çarpıştı: 3 ölü, 2 kayıp

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. Sahil Güvenlik ekibi, 51 göçmeni kurtarırken, 3 göçmenin de cesedine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen 2 kaçak göçmen için ise arama- kurtarma çalışması başlatıldı.