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Didim'de fırtına, Poseidon heykeli devrildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün akşam etkili olan fırtınada Altınkum Yalı Caddesi’ndeki Poseidon heykeli devrildi.

Didim'de fırtına, Poseidon heykeli devrildi

AYDIN'ın Didim ilçesinde, dün akşam etkili olan fırtınada Altınkum Yalı Caddesi’ndeki Poseidon heykeli devrildi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 09:27
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Didim'de fırtına, Poseidon heykeli devrildi

Didim'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı ev ve işyerlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi. İlçede zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınada, Altınkum Yalı Caddesi’nde bulunan Poseidon heykeli devrildi. Didim Belediyesi, Didim Turizm Derneği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında 2012 yılında yenilenen Altınkum Yalı Caddesi’nin girişine yapılan ve Yunan mitolojisinde denizler, depremler ve atlar tanrısı olarak bilinen Poseidon heykelinin yıkıldığını gören vatandaşlar, olayı sosyal medyadan paylaşarak duyurdu.

Saatteki hızı 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle dev dalgalar oluştu. Balıkçılar, tekneleriyle Taşburun Balıkçı Barınağı’na sığındı. Altınkum İskelesi’nde rıhtıma çarpan dalgalar, yürüyüş yoluna kadar taştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DidimFırtınaPosedionHeykel
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