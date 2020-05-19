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Dicle Vadisi'ne leylek akını

FRİKA'dan göç yolculuğuna çıkan leylekler, Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasındaki Dicle Vadisi'nde yavruladı. 50 kilometrelik alandaki yüksek gerilim hattı direklerine yuva kuran leylekler, yavrularını Dicle Nehri'nde avladıkları canlılarla besliyor.

19 Mayıs 2020 Salı 08:53
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Dicle Vadisi'ne leylek akını

Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde, Dicle Vadisi’nde 50 kilometre uzunluğundaki 200 metre aralıklarla bulunan yüksek gerilim hatlarını taşıyan demir direklere yuva kuran leylekler, yavrularını büyütüyor. Leylekler, yaklaşık 10 gün önce dünya getirdiği yavrularını Temmuz ayının ortasına kadar Dicle Nehri'nde avladıkları canlılarla besleyecek.

YUVALARINI 20 YIL ÖNCE KURMUŞLAR

Direklerin üzerinde bulunan 48 yuvada bilimsel çalışmalar yürüten Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, bu yuvaların leylekler tarafından yaklaşık 20 yıl önce kurulduğunu söyledi. Mevsimin yağışlı geçmesiyle leyleklerin yiyecek konusunda bu yıl zorluk yaşamayacağını anlatan Kılıç, yuvalarda yaptıkları incelemeyle yavru leyleklerin sağlıklı olduklarını tespit ettiklerini belirtti. Kılıç, "Burası, Türkiye'nin en önemli leylek kolonilerinden birini bünyesinde barındırıyor. Önemli özelliği ise burada yuva başına düşen yavru sayısının diğer bölgelere göre daha fazla olmasıdır. 3 yavrulu, 4 yavrulu, 5 yavrulu yuvalar görebiliriz. Yuva yerleri nehre yakın olduğu için anne ve baba leylekler rahatlıkla yavrularını besleyebiliyorlar" dedi.

'EYLÜL AYINDA NİL NEHRİ'NE VE AFRİKAYA GÖÇLERİ BAŞLIYOR'

Kılıç, Dicle Vadisi'ndeki yuvalarda yaşayan leyleklerin Eylül ayında göçlerinin başlayacağını ifade ederek, "Eylül'den itibaren bu leylekler Nil Nehri'ne ve Afrika'ya göç ediyor. Kışı orda geçirdikten sonra Mart’tan itibaren yine Diyarbakır'a, eski yuvalarına geri dönüyorlar. Burada yuva yapım faaliyetleri, kuluçka hareketleri ve şu anda Mayıs ayında olduğumuz için yavrularını çıkardılar, beslemeye başladılar” diye konuştu.

TABİATTA İSTENMEYEN BÖCEKLERİN ARTIŞINI ENGELLİYOR

Kılıç, leyleklerin daha rahat yuvaya konabilmek için Dicle Vadisi alanındaki yüksek gerilim hattı üzerinde yuva yaptıklarını da belirterek şöyle konuştu:

"Düzenli olarak sıralanan yüksek gerilim hatlarının her birinde bir leylek yuvası var. Leylekler özellikle yüksek yerleri tercih ediyorlar ki, daha rahat yuvaya konma ve yuvadan ayrılma gerçekleşiyor. 200 metre arayla yüksek gerilim hattını taşıyan direklerin üzerinde leylek yuvalarımız var. Bölgede yüzlerce leylek yuvası var. Biz buradaki 48 yuvayı düzenli olarak izleyebiliyoruz. Leylekler besin ağının bir parçası olup, burada çeşitli türlerin sayısını kontrol altına alıyor. Mesela toprak solucanları, çeşitli böcekler, yılanlar, kurbağalar, akrep ve diğer türleri rahatlıkla avlayabildikleri için bunların sayısının aşırı artışının önüne geçiyor. Dolayısıyla tabiattaki dengenin korunmasında katkı sunduğu için çiftçiler için önemli bir değerdir. Tabiatta istenmeyen böcek veya diğer varlıkların artışını leylekler aracılığıyla kontrol altına almış oluyoruz."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dicle VadisiLEYLEK
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