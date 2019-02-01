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Devrilen elektrikli soba daireyi yaktı 

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. 

Devrilen elektrikli soba daireyi yaktı 

BURSA’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan daire, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. 

01 Şubat 2019 Cuma 09:44
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Devrilen elektrikli soba daireyi yaktı 

İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 4 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan Cemal Temiz’e ait dairede yangın çıktı. Isınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Temiz ailesi ve diğer katlarda oturan komşuları, binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. 

Darinen kullanılmaz hale geldiği yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Elektrikli SobaYangınBursaİnegöl
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