Derik zeytinine İngiltere'den sonra Japonya'dan da ödül

Mardin'in Derik ilçesinin sembolü ve geçim kaynağı olan, organik olarak üretilen zeytinden elde edilen zeytinyağı, 2019'da İngiltere'de düzenlenen London İnternational Olive Oil Competitions Yarışması'nda 430 çeşit arasından birinci seçildi. Derik zeytinyağı, altın madalyayla ödüllendirildikten sonra uluslararası alanda ilgi görmeye başladı. Derik'in zeytinyağı, aldığı bu ödülün ardından çok sayıda ülkeye ihraç edilmeye başlandı. 2019'da alınan altın madalya ödülünün ardından haziran ayında İngiltere'de düzenlenen 'London 2020 Uluslararası Kalite' yarışmasında Derik hal hali kırma zeytini bronz, temmuz ayında Japonya'da gerçekleştirilen 'Japon Prize Uluslararası' yarışmasında zeytinyağı ise gümüş madalya aldı.

'Zeytin Ana Vatanında Şahlanıyor' projenin yürütücülerinden Emine Tuncer ile makamında bir araya gelen Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hicabi Aytemür, sürdürülen projeyle Derik zeytinini daha güzel yerlere taşıyacağını söyledi. PKK'lı teröristlerce 10 Kasım 2016 günü makamına bırakılan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün hayalinin Derik zeytinin dünyaya tanıtılması olduğunu hatırlatan Kaymakam Aytemür, şehit Kaymakam Safitürk'ün hayalini gerçekleştireceklerini söyledi.

Kaymakam Aytemür, "Şehit kaymakamımızın hayaliydi. Bu hayali bizden önce Hakan Kafkas kaymakamımız Londra’dan zeytinyağı konusunda Emine Tuncer'in katkılarıyla altın madalya alarak bir adımını gerçekleştirdi. Bu yıl da zeytin ve zeytinyağımız hem İngiltere hem de Japonya'da ödül aldı" dedi.