Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416
ALTIN
499.333
DOLAR
8.6629
STERLİN
12.0274
EURO
10.3243
Uzman Personel pozisyonu için Seçme ve Giriş Sınavı Yapılacak
Uzman Personel pozisyonu için...
9 bin 750 baş reforme erkek kuzu ihaleyle satılacak
9 bin 750 baş...
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel alıyor
Harran Üniversitesi 60 Sözleşmeli...
Mustafa Akay Sürpriz Şarkısından Birini Açıkladı: Karaağaç
Mustafa Akay Sürpriz Şarkısından Birini...
Bilecik Belediyesine ait 84 adet işyeri kiraya verilecek
Bilecik Belediyesine ait 84...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Depremzedelere dayanıklı çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde geçen yıl meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde Erzurum'un Çat ilçesinde evleri zarar gören depremzedeler için inşa edilecek konutlar için temel atma töreni düzenlendi. Törene katılan Vali Okay Memiş, 584 konut, 443 ahırın 1,5 ayda depremzedelere teslim edileceğini bildirdi. Vali Memiş, Çelik konstrüksiyonlu konutların 9 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olacağını kaydetti.

18 Haziran 2021 Cuma 09:51
2 Okunma
Depremzedelere dayanıklı çelik konstrüksiyonlu evler yapılacak

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde geçen yıl 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Erzurum'un Çat ilçesine bağlı mahallelerde hasara yol açtı. 584 konutun yıkıldığı ya da hasar gördüğü ilçede yer tespitinin ardından çalışmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca çelik konstrüksiyonlu olarak inşa edilecek konutların temelleri atılıyor.

Çat ilçesine bağlı mahallelerde inşa edilecek konutların yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, Tuzluca Mahallesi'nde temel atma törenine katıldı. AFAD Müdürü Selahattin Karslı, Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Laloğlu ile konutları yapacak firma yöneticilerinden bilgi alan Vali Memiş, "Geçtiğimiz yıl merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Allah'a şükür can kaybımız olmadı ama binalarımız hasar gördü. Devlet olarak önce vatandaşların acil ihtiyaçlarını giderdik, çadırlar verdik, barınma imkanları, iaşe temin ettik. Daha sonra hasarları tespit edip, konutları yapmaya başladık. 1,5 ayda bitecek 584 konut teknik özellikle itibariyle eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar standartları yüksek olacak. Vatandaşları, kış mevsimine kadar yeni konutlarında barındırmaya başlayacağız" diye konuştu.

Çelik konstrüksiyonlu evlerin kış aylarına dayanıklı ve çok çabuk inşa edileceğini kaydeden Memiş, "Bu evlerin uygulamalarını daha önce gördük. Ancak vatandaşların kafasında tereddütler vardı. AFAD yöneticileriyle Malatya'ya gittiler. Orada yapılan binaları görünce 'biz de bunlardan istiyoruz' dediler. Biz de vatandaşın arzusuna göre hareket ettik. Allah muhafaza 9 şiddetinde depreme dayanıklı konutlar bunlar" dedi. 

Çat ilçesine bağlı mahallelerde yapılacak olan 584 konut ile 443 ahır, 1,5 ayda depremzedelere teslim edilecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölKarlıovaDepremEv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 4 ağır yaralı
Uyardığı motosikletteki iki kişi tarafından tabancayla vuruldu
Uyardığı motosikletteki iki kişi tarafından tabancayla vuruldu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Park halindeki otomobilde cesedi bulundu
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
Antalya OSB'de işçiler aşılanıyor
BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı
BOSAB’ın kalite yolculuğu başladı
Rektör Kılavuz'dan büyük destek
Rektör Kılavuz'dan büyük destek
Muğla'da şehit polis için tören
Muğla'da şehit polis için tören
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı
Bodrum'da polisi şehit eden şüphelilerden 2'si Söke'de yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma