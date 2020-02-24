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Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı

Elazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından eğitime verilen ara bugün çalınan ders ziliyle son buldu.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:44
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Depremin ardından Elazığ'da ders zili çaldı

ELAZIĞ - Merkez üssü Sivrice ilçesi olan  41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki okullarda eğitime ara verildi. Eğitime verilen aranın ardından bugün çalınan ders ziliyle 515 okulda 126 bin 276 öğrenci ve 8 bin 895 öğretmen eğitim- öğretime başlayarak, ders başı yaptı. 

Elazığ'da depremin ardından yapılan ilk ders için Sürsürü Mahallesi'ndeki Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Veyzi Gürtürk'ün katılımıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Göktürk, eğitim dönemi boyunca deprem tatbikatının yapılacağını ve öğrencilerin deprem konusunda sürekli eğitileceğini söyledi. 

24 Ocak'taki depremde hayatını kaybeden 41 kişiden biri de Vali Lütfullah Bilgin İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Muhammet Salih Civelek'ti. Civelek, sınıfında arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı. Anmada, Civelek'in oturduğu sıra üzerine fotoğrafı bırakılıp, sınıf arkadaşları tarafından karanfiller konuldu.  

DHA

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Elazığda Ders Zili çaldıDeprem
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