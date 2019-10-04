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Depremde hasar gören Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının, Gençlik Merkezi'ne taşınmasına karar verildi.

Depremde hasar gören Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde hasar gören ve daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının, Gençlik Merkezi'ne taşınmasına karar verildi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:15
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Depremde hasar gören Marmara Ereğlisi Kaymakamlığı taşınıyor

TEKİRDAĞ - Silivri ilçesi açıklarında 26 Eylül Perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme İstanbul'dan sonra en yakın bölge olan Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi'nde, daha önce 'çürük' raporu verilen kaymakamlık binasının giriş katında çatlaklar meydana geldi. Kaymakam Sıdkı Zehin, kurum müdürleri ile yaptığı toplantıda, binanın taşınması ve işlemlere başlanması talimatını verdi. Kaymakamlığın nereye taşınacağı konusunda araştırmalar yapılırken, belediyeye ait Gençlik Merkezi uygun bulundu. Bunun üzerine kaymakamlıkça belediyeden, merkezin kendilerine hasis edilmesi talep edildi.

Marmara Ereğlisi Belediye Meclisi'nde kaymakamlıktan gelen talep, gündeme alınarak, değerlendirildi. Meclis, talebi oy birliğiyle onaylayarak, Gençlik Merkezi'ni 3 yıllığına kaymakamlığa tahsis etti. Kararın ardından kaymakamlıkça merkezde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra taşınma işlemlerine başlanacak.

ADLİYE BİNASI DA HASARLIYMIŞ

Öte yandan kaymakamlık ile yan yana olan Marmara Ereğlisi Adliyesi binasında da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu hasar tespit edildiği belirtildi. Binadaki incelemelerin sürdürüldüğü öğrenildi.

OKUL TAŞINMIŞTI

Depremde, ilçenin Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Nizamettin Demirdöven İlkokulu'nun kirişlerinde ağır hasar meydana gelmişti. Okulda yapılan incelemenin ardından öğrencilerin başka okula nakledilmesi kararı alınmıştı. İlkokulda okuyan 524 öğrenci, ikili eğitime geçilen Belediye Ortaokulu'na nakledilmişti.

DHA

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