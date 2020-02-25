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Denizli kestane şekerinde marka olacak

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla ortağı olduğu Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, günlük 1 ton 200 kilogram kestane üretim kapasitesine ulaştı.

25 Şubat 2020 Salı 10:25
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Denizli kestane şekerinde marka olacak

Kestane şekeri ve çikolatalı kestanede Denizli'yi marka yapacak tesis ile ürünlerini aracılara ucuza satmaktan kurtulan çiftçiler ise yetiştirdikleri ürünlere katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, seri kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretiminde büyük başarı yakaladı. Günlük 1 ton 200 kilogram kestane işleme kapasitesine ulaşan tesis, kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretimi yaparken, çalışanlarıyla bölge istihdamına da katkı sağlıyor. Lezzetiyle ünlü Alandız kestanesini işleyerek tadına doyulmaz ürünler ortaya koyan tesisin, Denizli'yi kestane şekerinde de marka yapacağı belirtildi. Yetiştirdiği kestaneleri aracılara ucuza satmaktan kurtulan çiftçiler ise ürünlere katma değer sağlamanın mutluluğunu yaşıyor. 1000 metre rakımda tamamen organik olarak yetiştirilen Alandız Kestanesi hiçbir katkı maddesi kullanılmadan katma değeri yüksek ürünlere dönüşüyor.

'KENDİ ÜRÜNÜMÜZÜ KENDİMİZ YETİŞTİRİYORUZ'

Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Remzi Salman, geçmişte ürettikleri ürünleri aracılara değerinden ucuza sattıklarını belirterek, tesisle kestanenin değerine sahip çıkıldığını söyledi. Salman, "Daha önce ürünlerimizi dışarıdan gelen alıcılara satıyorduk. Haliyle bazen kandırılıyorduk. Bazen de ürünlerimizin parasını alamıyorduk. 2018 yılı itibarıyla Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın katkılarıyla burayı kestane şekeri fabrikasına çevirdik. Bu tesisin olması bizim için daha ekonomik oldu. Burada kendi ürünümüzü, kendimiz işliyoruz. Burada kestaneyi şeker yapıp paketleyip katma değerini yükselterek değerinde satıyoruz" dedi.

'HERKES BURADA ÇALIŞMAK İSTİYOR'

Tesiste çalışan işçi Derya Salgın, daha önce mahallede kestane yetiştirip, tüccarlara satmaya çalıştıklarını belirterek, "Tesis olmadığı için kendimiz üretip kendimiz satamıyorduk. Bu tesis hem bize iş olanağı sağladı hem de ailemize, çevremize ve bölgemize büyük katkısı oldu" diye konuştu.

Tesiste Gıda Mühendisi olarak çalışan Müge Karcar ise, kestanenin şekercik cinsi olduğunu ifade ederek, "Biz burada hiçbir katkı maddesi kullanmadan, glikoz şekeri kullanmadan kestane şekerimizi üretiyoruz. Halkımız bu konuda heyecanlı ve meraklı. Herkes burayı görüp çalışmak istiyor. Şimdiye kadar satılan ürünlerimiz de çok beğeniliyor. Hem geniz yakmıyor hem de tadı ağır değil" dedi.

Anahtar Kelimeler:
DenizliKestaneKestane şekeri
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