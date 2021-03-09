Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1545
ALTIN
421.110
DOLAR
7.6604
STERLİN
10.5931
EURO
9.1035
100 adet S plaka serisi 30 yıl süreli kiraya verilecek
100 adet S plaka...
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün satış ihalesi yapılacak
Ankara'da 33 adet gayrimenkulün...
66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek
66 adet taşınmaz ihale...
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik personel alacak
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 19 akademik...
İstanbul Atlas Üniversitesi 80 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Atlas Üniversitesi 80...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve TÜRKSOY iş birliğinde ‘Bağımsızlıklarının 30’uncu yılında Türk Cumhuriyetleri’ fotoğraf sergisi düzenlendi. Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Sergideki güzellikleri gördüğümüzde bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız" dedi.

09 Mart 2021 Salı 15:32
3 Okunma
Denizli'de Türk Cumhuriyetleri sergisi açıldı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğinde ‘Bağımsızlıklarının 30’uncu yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’ adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Osman Zolan, TÜRKSOY Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu ve davetliler katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30’uncu yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri inceledi. Sergi açılışının ardından konuşan Başkan Zolan, Türk dünyasında bulunan ve 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın güzelliklerini, tarih ve kültürlerini gördüklerini söyledi.

'BİR VE BERABER OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ'

Türk dünyası ile kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Zolan, "Birbirimizi tanımamız, ayrılığın getirdiği bilmezlik yerine birçok bilgiyi birbirimize aktarmamız gerekiyor. Onun için 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarihini, kültürünü ve birçok güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla ilgili bir sergi düzenledik. Hemşehrilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Sergideki güzellikleri gördüklerinde bizim bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız. İnşallah bundan sonra da bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Devletler ayrı olabilir ama ruhumuz, düşüncemiz, hedeflerimiz inşallah bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRK DÜNYASI İLE GÖNÜL BAĞI

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise serginin memnuniyet verici olduğunu belirtip, "Biz de gönül coğrafyamızda ayrı devletten olsak da aynı milletten olan kardeşlerimizi burada anmak, onların yaşadığı şehirlerde kısa da olsa bir gezinti yapmak çok hoştu. Denizli de bu faaliyeti yapmak bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Azerbaycan Konsolosumuzu ağırladık ve Hocalı Soykırımı'nı andık. Türk dünyası ile kurduğumuz gönül bağı, acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız hepsi bir" dedi.

Gün boyu gezilebilecek sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğraflar yer alıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Denizli Büyükşehir BelediyesiTÜRKSOYTürk Cumhuriyetleri Sergisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Doğu Karadeniz’de evlenme ve boşanma sayısı azaldı
Doğu Karadeniz’de evlenme ve boşanma sayısı azaldı
Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı
Bursa'da, cadde ve meydanlardaki kalabalık tedirginlik yarattı
Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
Akdeniz'in saklı ve renkli dünyası
Akdeniz'in saklı ve renkli dünyası
Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı
Adana merkezli 8 ilde icra şebekesi operasyonu: 21 gözaltı kararı
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Adana’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı
Tartıştığı kişiyi ekmek bıçağı ile boynundan yaraladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma