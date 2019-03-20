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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ile 3.2 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, Acıpayam'da 1'nci kattaki evinden sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi. Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise, paniğe neden olan, artçılarla sallanmaya devam eden ilçede, okulların tatil edildiğini duyurdu.

Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin yanı sıra İzmir, Aydın, Muğla, Uşak, Isparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedilen depremin ardından aynı bölgede büyüklükleri 4.8 ile 3.2 arasında değişen artçı sarsıntılar meydana geldi. Depremde can kaybı olmazken, Acıpayam'da 1'nci kattaki evinden sokağa atlayan bir kadın yaralandı. Depremin merkez üssü Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde bazı evlerde de hasar meydana geldiği belirtildi. Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise, paniğe neden olan, artçılarla sallanmaya devam eden ilçede, okulların tatil edildiğini duyurdu.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:29
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Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem

DENİZLİ, (DHA)

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, depremin merkez üssünü Denizli’nin Acıpayam ilçesi, büyüklüğünü ise 5,5 olarak açıkladı. Saat 09.34'te, yerin 11,36 kilometre derinliğinde olan deprem, çok geniş bir bölgede paniğe neden oldu. Deprem, Denizli’nin yanı sıra İzmirAydın, Muğla, UşakIsparta, Burdur ve Antalya'dan da hissedildi.

KANDİLLİ 5.7 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5,7, merkez üssünü ise Acıpayam ilçesinin Yeniköy Mahallesi olarak açıkladı.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Bu depremin ardından yaklaşık yarım saatte 9 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Aynı bölgede saat 09.38’de 4.8, saat 09.41’de ise 4.5, saat 9.44'te 2.6 ve 2.4, saat 09.45 ve saat 09.47'de 3.2. saat 09.51'de 4.2, saat 10.00'da 2.1, saat 10.03'te 2.5 büyüklüklerinde deprem meydana geldi.

MAHALLEDEKİ EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin merkez üssü olan 150 haneli, 230 kişinin yaşadığı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Biçer, ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığını, fakat en az 10- 15 evde hasar meydana geldiğini söyledi. Biçer, bazı evlerin duvarlarının yıkıldığını, bazılarında ise çatlaklar olduğunu belirtti. Biçer, eve girmemeleri konusunda, vatandaşları uyardıklarını söyledi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sırasında 1'inci kattaki evinden panikle sokağa atlayan bir kadının yaralandığı belirtildi. Ayrıca ilçedeki kırsal mahallelerde bazı kerpiç evlerin hasar gördüğü öğrenildi.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Denizli Vali Yardımcısı Turan Atlamaz deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar kent merkezinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını biliyoruz. Kırsaldaki araştırmalarımız da sürüyor. Sarsıntıyı biz de bizzat yaşadık. Biraz uzun sürdü. Ardından 2 artçı oldu. Ardından halk panikle dışarı çıktı" dedi. Geçmişte Denizli'nin deprem yapamış bir kent olduğunu belirten Atlamaz, uzmanların bu küçük depremlerin büyük bir depreme oranla iyi olduğunu belirttiklerini hatırlattı.

YEŞİLDERE VE UÇARI MAHALLELERİNDE HASAR VAR

Deprem sırasında Acıpayam'ın kırsal Yeşildere, Uçarı ve Yeniköy mahallerinde bazı evlerde hasar meydana geldi. İlk belirlemelere göre bu mahallelerde herhangi bir can kaybı ve yaralanmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Öte yandan Denizli'de deprem sırasında 1'inci kattan atlayıp yaralanan kadının Feride Ordu olduğu belirtildi.

VALİ KARAHAN:  CAN KAYBI YOK

Denizli Valisi Hasan Karahan, Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğünde depremde, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını söyledi. AFAD ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Karahan, "Gelen ilk bilgilere göre can kaybı yok. Ancak araştırma devam ediyor. Şimdilik önemli bir şey yok. Çok şükür" dedi.

BAŞKAN ZOLAN: DEPREMİ CİDDİ ŞEKİLDE HİSSETTİK

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise depremi ciddi şekilde hissettiklerini kaydetti. İnsanların evlerine girmekte tedirginlik yaşadığını söyleyen Zolan, "Merkez üssü olan bölgelerde hasarımız var. Orada arkadaşlarımız müdahale ediyorlar. Bir evde bir yangınla ilgili ihbar geldi. Ona da itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Hasar bilgileri geldi, ancak hayati anlamda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor'' diye konuştu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ, HASTALAR BAHÇEYE ÇIKARILDI

Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer ise, paniğe neden olan, artçılarla sallanmaya devam eden ilçede, okulların tatil edildiğini duyurdu. Bu arada Acıpayam Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yatakları ile bahçeye çıkarıldı.

DENİZLİ'DEKİ DEPREMİN ARDINDAN KARACASU'DA EĞİTİME BİR GÜNLÜK DEPREM ARASI
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem Aydın'ın Nazilli, Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçelerinden de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in talimatıyla deprem paniğinin ardından Karacasu'da okullarda eğitime bugün itibari ile bir gün ara verildi. Vali Köşker, "Depremin ardından korku yaşayan öğrenciler tekrar okullarına dönmek istemedi. Bu nedenle sadece Karacasu'da bir gün tüm okulları tatil ettik" dedi. 

DHA

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DenizliDepremOkulönce VatanİzmirAydınMuğlaUşakIspartaBurdurAntalya
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