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Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu

GİRİŞİMCİ Hasan Kocabıyık (36), denizi olmayan Denizli'de, tersane açtı. 1,1 milyon euro yatırımla kurduğu 3 bin metrekarelik tersanede, tekne ve yat üretimi yapan Kocabıyık, "Kimse Denizli'de böyle bir tersanenin olduğuna inanmıyor. Burayı merak edip gelenler, tekne ve yatları gördüklerinde şaşırıyorlar" dedi.

29 Ocak 2021 Cuma 09:21
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Denizi olmayan Denizli'ye tersane kurdu

Denizli'de yaşayan ve daha önce bir tersanede yönetici olarak çalışan Hasan Kocabıyık, geçen yıl temmuz ayında Bozburun Mahallesi'nde mobilya atölyesi satın aldı. Kocabıyık, 2 katlı 3 bin metrekarelik atölyeyi tersaneye çevirdi. 1,1 milyon euro yatırım yaparak kurduğu, 17 kişiyi istihdam ettiği tersanede yat ve tekne üretimine başladı.

210 KİLOMETRE MESAFEDEKİ GÖCEK'TE SUYA İNDİRİLİYOR

Denizi olmayan Denizli'de siparişle tekne ve yat imal ettiklerini belirten Kocabıyık, "Yaptığımız zemin araştırmaları sonucu Denizli'ye bu yatırımı yapmaya karar verdik. Tekne üretiminde kullanılan ürünlerin çoğunun Denizli sanayisinde üretildiğini gördük. Burada tersanemizi kurduk. Tekne ustaları getirttik, mobilya ustalarını da istihdam ettik. Herkes şaşırdı. Denizli'de deniz yok ama artık bir tersane var. Kentimiz lojistik olarak önemli bir konuma sahip. Muğla'daki Göcek Limanı buraya 210 kilometre mesafede. Tüm dünyada, bu işin artık sadece deniz kenarlarında yapılmadığını görüyoruz" dedi.

'HIRVATİSTAN'A TEKNE GÖNDERECEĞİZ'

Şu an 22 metre uzunluğunda bir tekne üzerinde çalıştıklarını belirten Kocabıyık, "Bu ürettiğimiz tekneyi Hırvatistan'a göndereceğiz. 5 metre genişliğinde, 4 misafir, 2 personel kabini ve çift motora sahip olacak tekneyi yaklaşık 1 yılda tamamlamayı planlıyoruz. Biz burada daha çok denizci modeli tekneler üretiyoruz. Ürettiğimiz tekne ve yatları kara yolu ile Göcek'te suya indiriyoruz. Özel bir taşıma ekibimiz var. Özel üretim dorselere sahip TIR'lar ile tekne ve yatlarımızı taşıyoruz" diye konuştu.

'TEKNE VE YATLARI GÖRDÜKLERİNDE ŞOK YAŞIYORLAR'

Atölyelerinde tekne ve yat ürettiklerini görenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Kocabıyık, "Kimse Denizli'de böyle bir tersanenin olduğuna inanmıyor. 'Denizli'de deniz yok, tersane mi olur?' diyorlar. Şüphe ile bakıyorlar. Burayı merak edip gelenler, tekne ve yatları gördüklerinde şaşırıyorlar. Fotoğraf çektirip, gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DenizliTersaneTekneDenizHasan Kocabıyık
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