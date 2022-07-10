Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.434,02
ALTIN
967,98
DOLAR
17,28
STERLİN
20,82
EURO
17,61
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Mersin Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Sabancı Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Denizde kaybolan Utku’nun cansız bedeni bulundu

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde dün girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Utku Göçer'in (10) cansız bedeni bulundu.

10 Temmuz 2022 Pazar 10:31
Denizde kaybolan Utku’nun cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinden bayram tatili için ailesi ile memleketi Artvin’in Kemalpaşa ilçesine gelen Utku Göçer, dün akşam saatlerinde serinlemek için annesi ile birlikte gittiği sahilde denize girdi. Göçer, bir süre sonra denizde akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Kıyıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları, havanın kararmasıyla birlikte sonlandırıldı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara yeniden başlayan ekipler, Utku Göçer’in kaybolduğu noktaya yaklaşık 200 metre mesafede, açıkta cansız bedeniri buldu. Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartılan Göçer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Acı haberi alan Utku’nun kıyıda bekleyen ailesi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Göçer’in cenazesinin Sakarya’da toprağa verileceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinKemalpaşaDenizBoğulmaKayıpUtku Göçer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu
Bayram ziyareti için geldiği arkadaşının evinde ölü bulundu
7 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavga: 5’i ağır 54 yaralı
7 aile arasında taşlı, sopalı, bıçaklı, silahlı kavga: 5’i ağır 54 yaralı
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu
Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik oldu
Bursa'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye destek çeki dağıtıldı
Bursa'da ihtiyaç sahibi 25 bin aileye destek çeki dağıtıldı
Antalya'da kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da kavşakta kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği
Bolu Dağı geçişinde 'bayram' trafiği
KADİR ŞEKER, TAHLİYE OLDU 
KADİR ŞEKER, TAHLİYE OLDU 
Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu
Kayıp kadının ormanda cesedi bulundu
Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 
Sivas Vali Yardımcısı, tartıştığı yeğenini tabancayla yaraladı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول