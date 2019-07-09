Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 30°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98416
ALTIN
255.069
DOLAR
5.6950
STERLİN
7.1043
EURO
6.3835
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
Mor ve Ötesi'nin Harbiye Çıkartması
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
İDO Misafirlerine Ücretsiz Otopark 
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU
DÜNYANIN EN HIZLI TRENLERİNE SAHİP...
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında artıyor'
'Böbrek taşı ağrıları yaz aylarında...
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
'Hilâl-i Ahmer Koleksiyonu' havalimanında sergileniyor
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yüzerken su altında fosil olduğu düşünülen cisim bulan Muhammet Yüksel (57), 2 haftalık bir zamanın geçmesine rağmen bilimsel bir inceleme yapılmadığını belirtti, uzmanları araştırmaya davet etti. Cismin fosil olup olmadığının kesinlik kazanması için karbon testi yapılması gerektiğini söyleyen Yüksel, bazı kişilerin bulduğu cismin fotoğrafı üstünden 'sırrı çözüldü' diye yorum yaptığını, ancak bunun bilimsel bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor

Muğla'nın Datça ilçesinde yüzerken su altında fosil olduğu düşünülen cisim bulan Muhammet Yüksel (57), 2 haftalık bir zamanın geçmesine rağmen bilimsel bir inceleme yapılmadığını belirtti, uzmanları araştırmaya davet etti. Cismin fosil olup olmadığının kesinlik kazanması için karbon testi yapılması gerektiğini söyleyen Yüksel, bazı kişilerin bulduğu cismin fotoğrafı üstünden 'sırrı çözüldü' diye yorum yaptığını, ancak bunun bilimsel bir sonuç vermeyeceğini söyledi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:27
17 Okunma
Deniz dibinde bulduğu cisme bilimsel açıklama bekliyor

MUĞLA - Emekli sigortacı Muhammet Yüksel, daha önce Datça Yarımadası'nın Akdeniz kıyısında bulunan tarihi Burgaz ören yeri yakınlarında, geçen 15 Mayıs'ta yüzerken, 'Aslan yavrusunu emziren mermer kadın' heykeli buldu. Marmaris Müze Müdürlüğü yetkililerine heykeli teslim eden Yüksel, 21 Haziran Cuma günü bu kez, sahil kenarında kayaların arasında kırmızı renkli bir taş buldu. Yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve 3 kilo ağırlığındaki taş parçasının bir tarafında eski bir yapıya ait olduğu tahmin edilen duvar kalıntısı ve yanmış tahta parçaları olduğu görüldü. Taşın diğer tarafında ise ipeksi yumuşaklıkta tarih öncesi bir deniz canlısının solungaçlarını anımsatan kırmızı renkli 'fosil' olabileceğini düşündüğü bir cisim fark etti.

Deniz dibinde bulduğu obje hakkında görüştüğü jeologlardan yeterli bilgi alamayan Yüksel, fosil olduğunu düşündüğü cismin gizeminin çözülmesi için yaklaşık iki hafta önce DHA aracılığıyla üniversiteleri inceleme yapmaya çağırdı. Ancak geçen zamana rağmen bu cisim, herhangi bir uzman kişi tarafından incelenmedi.

Objenin bilimsel olarak araştırılması ve karbon testi yapılarak gerçeğin kamuoyuyla paylaşılmasını beklediğini belirten Yüksel, "Bu konuda üniversitelere çağrıda bulunmuştum. Gelip objeyi incelemelerini istemiştim. Ancak bilim adamlarından geri dönüş olmadı. Şu ana kadar sadece sosyal medya üzerinden gördükleri fotoğraf ve video görüntüleri üzerinden olumsuz bazı açıklama yapanlar oluyor. 'Sırrı çözüldü' diye yorumlar, haberler yapıldı. 'Fosil olduğu iddia edilen ahşap yapının Knidos Antik Kenti'nde yer alan tarihi Burgaz Limanı mendireklerinden birinden dalgalarla kopan bir parçası olduğuna karar verildi' yorumu yapıldı. Karbon testi yapılmadan fotoğraf ya da video görüntüleri üzerinden ne olduğunu söyleyebilmek imkansız. Sosyal medyadaki olumlu veya olumsuz yorumlara son vermek için tekrar üniversitelerimize ve ilgili kurumlarımıza çağrı yapıyorum. Lütfen bu objenin ne olduğu ile ilgili kamuoyuna net bir bilgi sunalım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bilimsel AçıklamaMuğlaDatça
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor
Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor
Zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi
Zebra midye tehdidi için bakanlık devreye girdi
Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
Kadınlar köyde üretip, yol kenarında tatilcilere satıyor
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Mersin'de, metil alkol zehirlenmesinden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor
Arapapıştı Kanyonu hayran bırakıyor
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
Kayseri'de 7,5 milyon yıllık yeni fosiller bulundu
Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı
Kırkpınar için gelenler, Edirne sokaklarında sabahladı
Diyarbakır'da dev operasyon!
Diyarbakır'da dev operasyon!
Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor
Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans