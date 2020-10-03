Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 26
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Son Dakika
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Son Dakika
Suriye sınırına askeri sevkiyat
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
Son Dakika
Gaziantep FK - Trabzonspor: 1-1
MKE Ankaragücü - Hes Kablo Kayserispor: 0-1
Son Dakika
MKE Ankaragücü - Hes Kablo...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Defineciler, İtalyan Mezarlığı'nı tahrip etti

EDİRNE'de halk arasında İtalyan Mezarlığı olarak bilinen mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Mezarların kazıldığı, insan kemiklerinin çevreye atıldığı mezarlıkta incelemede bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, definecilere tepki gösterdi. Mezarlığın 19'uncu yüzyılda kentte Katoliklere ait olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, en kısa sürede ıslah edilmesi gerektiğini söyledi.

03 Ekim 2020 Cumartesi 09:10
24 Okunma
Defineciler, İtalyan Mezarlığı'nı tahrip etti

Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında İtalyan Mezarlığı olarak bilinen mezarlık, henüz kimliği belirlenemeyen definecilerin hedefi oldu. Kazı yaparak mezarları tahrip eden ve taşlarını kıran defineciler, mezarlardan çıkardıkları kemikleri de çevreye attı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, definecilerin tahrip ettiği mezarlıkta incelemelerde bulundu. Mezarlığın 19'uncu yüzyıldan kalma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, Müslüman, Musevi, Hristiyan mezarlıklarında kesinlikle define olmadığını belirtti.

Kaçak kazı yaparak mezarları tahrip eden definecilere tepki gösteren Prof. Dr. Beksaç, "Definecilerin her yerde olduğu gibi nereye gidersem gideyim her yerde karşıma çıkan rezilliğin başka bir örneği. Definecinin neyi kazdığı değil, yok ettiği tarih söz konusu. Her yerde karşımıza çıkan bir durum. Yıllardır burası aynı vaziyette, 1990'lardan başlayarak aynı öyküyü ben hep gördüm. Bu mezarlık sürekli bu şekilde karşıma çıkan yerlerden biriydi. Burayı kazmalarına şaşarım, burası Hristiyan mezarlığı, hiçbir şey bulamazlar. Müslüman, Musevi, Hristiyan mezarlığında define olmaz. Olması da mümkün değildir" dedi.

'TEHLİKE ARZ EDİYOR, İSLAH EDİLMELİ'

Prof. Dr. Engin Beksaç, mezarlığın en kısa sürede ıslah edilmesi gerektiğini ve çökebileceği için tehlike arz ettiğinin altını çizerek, "Mezarlığın bu şekilde kalması çevrede yaşayan vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız içinde tehlike arz ediyor. Çünkü aşağıda katakomplar, çukurlar var ve burası çökebilir. Buranın bir an önce ihya edilmesi gerekiyor. Burası şu an insanlık dışı bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bir kabristanı bu şekilde bırakmak hiç hoş değil. Çalı, ot, dikenle kaplanmış, ağaçlar çıkmış" diye konuştu.

'ÖZELLİKLE KATOLİKLERE AYRILMIŞTIR'

Mezarlığın 19'uncu yüzyılın başlarından itibaren Edirne'de yaşayan İtalyan, Fransız ve Avusturyalı gibi Katolik tebaanın yoğun olarak yaşadığı Karaağaç Mahallesi'nin mezarlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, şunları söyledi:

"Fakat burası sadece bir Ortodoks mezarlığı değil, burası bir Katolik mezarlığıdır. Baktığımızda hem yukarıdaki hem de aşağıdaki katakomptan olsun bunu rahatlıkla anlamak mümkün. Özellikle bu bölgede demir yollarının yapılmaya başlamasıyla birlikte, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısından sonra mühendisler diğer görevlilerle birlikte bu Katolik tebaanın nüfusu artmıştır. Büyük çoğunluğu da Avusturyalı ve Alman olarak karşımıza çıkıyor, bir miktar Fransız ve İtalyanın da burada defnedildiğini bilmekteyiz. İlginç olan 19'uncu yüzyılın sonlarında yoğunluk kazanan bir defin durumu var. 20'nci yüzyılın başlarından itibaren, bu defin olayları azalmaya başlıyor, buradaki Katolik tebaanın da ayrılmasıyla birlikte burası kendi haline terk ediliyor. Özellikle yaz dönemlerinde Kaleiçi semtinde yaşayan Katolik ve Ortodoks Hristiyanların, yazlık yaşam bölgesidir Karaağaç. Yoğun olarak Hristiyan tebaayı görmekteyiz. Buna bağlı olarak diğer elçiliklerin ve konsoloslukların da binaları olduğunu biliyoruz, buna bağlı olarak Karaağaç'ın yoğun olarak defnedilen bir mezarlığı mevcut. Ortodoks ve Musevi mezarlıkları ise Edirne'nin öbür tarafında yer alıyor. Burası özellikle Katoliklere ayrılmış bir mezarlıktır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneItalyan MezarlığıDefine
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun iddiası
Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun iddiası
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Antalya'ya eylülde gelen turist sayısı 1 milyonu aştı
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Sinop Cezaevi Müzesi'ni, 2,5 ayda 100 bin kişi ziyaret etti
Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı
Ankara'da 'huzur' operasyonu
Ankara'da 'huzur' operasyonu
Otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
Otomobil iki araca çarpıp alev aldı, camdan fırlayan sürücü öldü
Hasköy Göleti kurudu
Hasköy Göleti kurudu
Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek
Edirneli öğrencilerden Azerbaycan'a resimli ve şiirli destek
Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası
Aspendos Tiyatrosu'nda satranç turnuvası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans