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Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de, topladıkları mavi kapaklarla engellilere tekerlekli sandalye sağlayan işçi emeklisi Halit Aydoğan (74) ile üniversite öğrencisi torunu Melike Sarıtaş’ın (18) evlerinin önünden 30 çuval mavi kapak çalan M.T.A. (20), yakalandı. M.T.A.'nın evinde bulunan kapaklar dede ve torununa teslim edildi. Sevinçte gözyaşlarına hakim olamayan Halit Aydoğan, "Kaybolduğunda engelli kardeşlerim için üzülmüştüm. Şimdi ondan seviniyorum” dedi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:50
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Dede ve torunun mavi kapaklarını çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de 14 yıldır topladıkları plastik mavi kapaklarla aldıkları tekerlekli sandalyeleri 500'ün üzerinde engelli bireye ulaştıran Melike Sarıtaş ile dedesi Halit Aydoğan’ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki evlerinin önünden 30 çuvalda bulunan 160 kilo ağırlığındaki mavi kapaklar önceki gün çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik ve mobese kameralarının görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, şüphelinin M.T.A. olduğunu tespit etti. Şüphelinin evin önünden geçerken, çuvallardaki kapakları kullandığı elektrikli ve kasalı bisikletine doldurduğu daha sonra da oradan uzaklaştığı tespit edildi. Yakalanıp gözaltına alınan M.T.A.’nın evinde yapılan aramada çaldığı kapaklar bulundu. M.T.A. sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi için emniyete götürüldü. Kapaklar ise Melike Sarıtaş ve dedesi Halit Aydoğan’a teslim edildi.

BU KEZ SEVİNÇTEN AĞLADI

Halit Aydoğan, şüphelinin yakalanıp, kapakların bulunmasına çok sevindiklerini söyledi. Sevinç gözyaşları döken Aydoğan, "Tüm emniyet teşkilatından Allah razı olsun, iğneyle kuyu kazar gibi aradılar ve buldular. Geçen sefer üzüntüden ağlamıştım ama bu sefer sevinçten ağlıyorum. Türkiye’deki tüm engelli kardeşlerimi sevindirmeye çalışıyorum. Mutluluğum ondan, kaybolduğunda engelli kardeşlerim için üzülmüştüm. Şimdi ondan seviniyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Polis ekiplerimiz kısa sürede buldu ve getirdi" dedi.

'İYİLİK ER YA DA GEÇ YERİNİ BULUR’

Üniversite öğrencisi Melike Sarıtaş ise kapakların bulunabileceğinden çok ümitli olmadığını, ancak polis ekiplerinin kısa sürede bulduğunu söyledi. Sarıtaş, "Çok mutluyuz kapaklarımız bulunduğu için. Açıkçası pek ümitli değildik. Alan çoktan götürmüştür diye düşünüyorduk. Ama emniyet birimlerimiz sağ olsun en kısa sürede bulup getirdiler. Valimiz Erol Ayyıldız ve Emniyet Müdürü Engin Dinç’e çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz bugün, sonuçta bu kapaklarla birçok engelliye adım attıracağız. Onlar özgürlüğe açılan penceresi olacaktık. Bizim, engellilerin umutlarını çalmışlardı ama iyilik er ya da geç yerini buldu" diye konuştu.

Soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DedeTorunMavi KapakEskişehir
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