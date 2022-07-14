Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.394,76
ALTIN
957,10
DOLAR
17,50
STERLİN
20,61
EURO
17,43
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alacak
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı...
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi...
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Datça’daki orman yangınında 2’nci gün

MUĞLA'nın Datça ilçesinde çıkan ve 600 hektar alanda etkili olan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Alevlere 17 helikopter ve 10 uçakla havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelle karadan müdahale ediliyor.

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:46
Datça’daki orman yangınında 2’nci gün

Datça'nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkiindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ile bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

2 BİN 500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tedbir amacıyla Datça- Palamutbükü kara yolu trafiğe kapatıldı. Mesudiye Mahallesi’nin Döşeme, Mezgit, Ovabükü ile Hayıtbükü mevkiilerinde 450 hanede yaşayan 2 bin 500 vatandaş ile 38 büyükbaş ve 45 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verdi.

GECE GÖRÜŞE SAHİP HELİKOPTERLER KULLANILDI

Dün gece bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangına gece görüşe sahip 2 helikopterin de katıldığını açıkladı. Bakan Kirişçi, ilk belirlemelere göre yangının çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklı olduğunu belirtti.

Günün aydınlanması ile birlikte alevlere 12 helikopter ile 5 uçakla havadan söndürme çalışmaları tekrar başladı. Karadan ise 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ve 1466 personelin katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor. Rüzgar etkisini azaltırken, tek nokta olan Kızılbük mevkisinde yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor. 

SAHİL GÜVENLİK BOTLARI İLE DENİZDE TEDBİR; ASKERLER NÖBETTE

Datça yangınına müdahale devam ederken, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de sosyal medya hesabındaki paylaşımında, alevlere ilk müdahalenin 14 dakikada yapıldığını belirtip, 10 uçak ve 20 helikopterle havadan; 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 61 iş makinesi ve 1596 personelle karadan mücadele edildiğini kaydetti. Havadan müdahale sırasında denizden su alımı yapan helikopterler ve uçaklar için Sahil Güvenlik Komutanlığı botları bölgede tedbir aldı.

Öte yandan jandarma komando ekipleri ise tahliye edilen evlerin önünde nöbet tuttu. 

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin saat 12.30 sıralarında Datça Orman İşletme Şefliği'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

DATÇA'DAKİ YANGINA ANKARA'DAN ANLIK TAKİP

Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi Hava Radar mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda dün saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmasında; 10 uçak, 3 idari helikopter, 17 su atar helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 21 su tankeri, 61 iş makinesi, 6 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ve 1596 personel görev yapıyor. Ekiplerin sevk ve idaresi ise Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetimi Merkezi'nden yapılıyor. Merkezdeki 20 kişilik ekip, yangın bölgesindeki ekip ve araçları harita üzerinden görüntüleyip, gerekli koordinasyonu sağlıyor. Bölgeden gelen kamera ve uydu görüntülerini de inceleyen ekip, insansız hava aracı (İHA) görüntüleri ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporlarını da değerlendiriyor. 

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki orman yangınıyla ilgili bölgede basın toplantısı düzenleyen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, alevlerin kontrol altına alındığını belirtip, söndürme çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

DHA

Son Güncelleme: 14.07.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
MuğlaDatçaOrmanYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
'Bir Hasan değil bin Hasan feda olsun bu devlete'
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Çeşme'de yangınlar kısmen kontrol altında
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Eğitimci Arıkan ve şoförünün öldürülmesinde 1 şüpheli gözaltına alındı
Bergama'da makilik yangını
Bergama'da makilik yangını
Gazi unvanı 28 yıl sonra verildi
Gazi unvanı 28 yıl sonra verildi
İzmir’de çiftlik evinde cinayet
İzmir’de çiftlik evinde cinayet
Tartıştığı karısını döverek öldürüp, intihar etti
Tartıştığı karısını döverek öldürüp, intihar etti
Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
Ankara'da kuyumcu dükkanında silahlı kavga: 1 ölü
15 Temmuz'u yaşayanlar anlattı: Bu bayrakta bizim kanımız var
15 Temmuz'u yaşayanlar anlattı: Bu bayrakta bizim kanımız var

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول