Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
221.339
DOLAR
5.2616
STERLİN
6.8092
EURO
5.9754
Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu
Datça sahilinde 2'si ölü, 3...
Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu ölü bulundu
Ünlü yazar Parseğ Tuğlacıyan'ın oğlu...
Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe
Van'da PKK'nın kış üslenmesine darbe
Eyüp'te ahşap hamam yangını paniğe neden oldu
Eyüp'te ahşap hamam yangını paniğe...
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan çevreciler ve belediye işçileri tarafından çöplerin arasında 3 caretta caretta bulundu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, yaralı yavru caretta caretta ise kurtarıldı.

Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, sahilde temizlik yapan çevreciler ve belediye işçileri tarafından çöplerin arasında 3 caretta caretta bulundu. Yapılan incelemede 2'sinin öldüğü belirlenirken, yaralı yavru caretta caretta ise kurtarıldı.

08 Şubat 2019 Cuma 08:53
0 Okunma
Datça sahilinde 2'si ölü, 3 caretta caretta bulundu

Datça ilçesinde etkili olan lodosun ardından, Datça Kirlilik Avcıları’nın çağrısı üzerine, Datça Çevre ve Turizm Derneği (DAÇEV), Datça Belediyesi ve Datça Kent Konseyi’nin işbirliğinde sahiller, dalgaların kıyıya taşıdığı atıklardan temizlendi. Temizlik çalışması yapılırken, çöplerin arasında can çekişirken bulanan yavru caretta caretta kurtarıldı, iki caretta carettanın ise ölüsü bulundu. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER) yapılan incelemede iki ölü deniz kaplumbağasının da midesinden plastik atıklar çıktı.

ÇUVALAR DOLUSU ÇÖP TOPLANDI

Kıyı temizliği çalışmaları, denizlerdeki kirliliğinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdi. İlçe merkezinde Hastane Altı Plajı ve Kızlan Altı Plajı'nda çuvallar dolusu atık malzeme toplandı. Atık malzemelerin arasında, naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, plastik şişe kapakları, ayakkabı ve ilaç kutularının çokluğu dikkat çekerken, çöplerin arasında ölmek üzere olan caretta caretta yavrusu ile iki ölü caretta caretta bulundu. DEKAMER'de tedaviye alınan yavru caretta carettanın, 206 gram ağırlığında, 13 santimetre boyunda ve 2 yaşlarında olduğu öğrenildi.

MİDELERİNDEN PLASTİK MALZEME ÇIKTI

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, yavru carettanın kabuğunda küçük darbe izlerine rastlandığını, ayrıca sol yüzgecinin harekette sıkıntılı olduğunu ve az hareket edebildiğini söyledi. Prof. Dr. Kaska, merkeze ölü halde getirilen iki deniz kaplumbağasının da midesinden plastik malzeme çıktığını belirterek, "Caretta carettalardan her ikisi de dişi ve biri 57 santimetre uzunluğunda, 19 kilo 400 gram ağırlığında ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. Diğeri ise biraz daha büyük ve 66 santimetre boyunda, 31 kilo 800 gram ağırlığa sahip ve 35-40 yaşlarında olabilir. Denizlerdeki naylon ve plastik atıklar, deniz kuşları ve kaplumbağalarına karşı ölümcül bir tehlike yaratıyor" dedi.

'DENİZ BİZİM VERDİKLERİMİZİ BİZE GERİ VERİYOR'

Datça Kent Konseyi Başkanı Hayriye Balkan, karşılaşılan manzaranın utanç verici olduğunu dile getirerek, "Sahildeki bu pisliklerden insanlık adına utanıyorum. Deniz bir şekilde kendini temizliyor. Bir şekilde bizim ona attıklarımızı bize geri veriyor. Bu pislikleri gördükçe, kendi kedime insanlığımdan utandım. Bugün burada sahilleri temizleyen insanları görünce, yine de gelecek adına umutlanıyorum. İçlerinde yaşlısı genci onlarca doğasever insan var. Kendilerine minnettarım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaSahilCaretta Caretta
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü
Kahvehaneye pompalı saldırı: 1 ölü
Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir Adliyesi'nde gazdan zehirlenen bir kişi yaşamını yitirdi
Damat dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Damat dehşetinde ölü sayısı 4'e yükseldi
Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
Yüksek gerilim hattına temas eden çatı ustası öldü
Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı
Çatıda akıma kapılarak ağır yaralanan genç, kurtarılamadı
Osmaniye'de aynı viyadükte ikinci TIR kazası: 1 ölü
Osmaniye'de aynı viyadükte ikinci TIR kazası: 1 ölü
Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi
Fatih Terim'in, babası yaşamını yitirdi
Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı
Kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ