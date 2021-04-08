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Datça ilçesi gece boyunca Ege Denizindeki depremlerle sallandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi, gece boyunca Ege Denizi açıklarında meydana gelen büyüklüklükleri 3.7 ve 4.3 arasında değişen 4 depremle sallandı. İlk belirlemelere göre yıkıma yol açmayan depremler, ilçede hissedildiği bölgelerde endişe yarattı. 

08 Nisan 2021 Perşembe 09:31
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Datça ilçesi gece boyunca Ege Denizindeki depremlerle sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.54 sıralarında merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 32 kilometre uzaklıkta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Datça'nın yanı sıra çevresindeki yerleşim yerlerinden de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD verilerine göre saat 01.35'te merkez üssü Ege Denizi olan Muğla'nın Datça ilçesine 33.78 kilometre uzaklıkta 3.7 büyüklüğünde ikinci deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve çevresinden hissedilirken, bu bölgelerde hasar oluşmadı.

Üçüncü ve en şiddetli sarsıntı ise saat 03.33'te meydana geldi. Merkez üssü yine Datça ilçesine yaklaşık 33 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedilen 4.3 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden olmazken, özellikle Datça'da endişe yarattı. Bu deprem de zeminden yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Dördüncü deprem ise saat 04.00'te yine Datça ilçesine 36.38 kilometre uzaklıkta Ege Denizinde kaydedildi. AFAD, 3.9 büyüklüğündeki depremin zeminden 7 kilometre derinlikte kaydedildiğini bildirdi. Bu depremde Datça'nın yanı sıra yakın çevresinden hissedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaEge DeniziDeprem
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