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Datça'da bayram bereketi

Muğla'nın Datça ilçesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı, plajlar dolup taştı. Otellerde yüzde 90'lara ulaşan doluluk oranının bayram süresince tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Datça'da bayram bereketi

Muğla'nın Datça ilçesi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle tatilcilerin akınına uğradı, plajlar dolup taştı. Otellerde yüzde 90'lara ulaşan doluluk oranının bayram süresince tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
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Datça'da bayram bereketi

DATÇA - İlçe merkezindeki Hastanealtı, Kumluk ve Taşlık plajları ile Ilıca Gölü ayrıca Datça'nın turizmde parlayan yıldızı Palamutbükü ve Hayıtbükü sahilleri tatilcilerin gözdesi oldu. Ege ile Akdeniz'in arasında uzanan, birçoğuna karayoluyla gidilemeyen Datça Yarımadası'ndaki koyları gezi tekneleri mesken tuttu. Datça'nın Akdeniz'e kıyısı olan limanından kalkan tekneler, yarımadayı bir uçtan bir uca dolaşarak Ege Denizi'ne ulaştı. Tatilciler, aynı gün iki ayrı denizde yüzmenin tadını çıkardı. Marmaris Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan aynı zamanda Datça'da otel işleten Süleyman Yıldız (44), Datça'nın 1, 5 ay öncesinden bayram tatiline hazırlandığını söyledi. Yıldız, "Tatilciler, hafta sonundan itibaren ilçemize gelmeye başladı. Şu an yüzde 80- 90'larda olan doluluk oranı bayramın birinci gününden itibaren yüzde 100'lere ulaşacak gibi görülüyor. Hafta sonuna kadar bu yoğunluğun sürmesi bekleniyor" dedi. Bayram tatili sonrası için karamsar bir tablo çizen Yıldız, 10 Haziran'dan sonra otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 15'lere kadar gerilediğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DatçaBayram Bereketi
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