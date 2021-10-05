Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.86
ALTIN
502.65
DOLAR
8.8705
STERLİN
12.0948
EURO
10.2805
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
OGM Sözleşmeli Personel Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı Alıyor 
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı...
S plaka satışı yapılacaktır
S plaka satışı yapılacaktır
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı
İç Denetçi Aday Belirleme...
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük Kapıları yeniden yapılandırılacak
Gürbülak ve Pazarkule Gümrük...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

05 Ekim 2021 Salı 12:01
6 Okunma
Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

MUĞLA - MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 10.54'te Ege Denizi’nde merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinin 33.77 kilometre açığı olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.12 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ilçe merkezini yanı sıra denize kıyısı olan Yazı, Cumalı, Yaka ve Mesudiye gibi kırsal mahallelerde hafif hissedildi. Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Datça AçıklarıDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarih turizminin gözdesi Efes'te pandeminin izleri siliniyor
Tarih turizminin gözdesi Efes'te pandeminin izleri siliniyor
“Bulut” projesiyle eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği
“Bulut” projesiyle eğitim, spor ve sanatta fırsat eşitliği
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Ankara'da yakalandı
Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi
Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi
Çantasından 30 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı
Çantasından 30 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü çıktı
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak
Türkiye’nin en yüksek barajı, gelecek ay su tutacak
Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
Ters yönden gelen minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 16 yaralı
Kastamonu'da toptancı halinde çıkan yangın korkuttu
Kastamonu'da toptancı halinde çıkan yangın korkuttu
Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı
Hakkari'de maden ocağında göçük: 2 ölü, 1 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma