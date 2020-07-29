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Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı

ADANA'da S.G. adlı kişinin otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi (38) taciz ve darbedip, ardından hareket halindeki araçtan attığı öne sürüldü. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli S.G. ise gözaltına alındı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:50
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Darp edilip, otomobilden atılan kadın yaralandı

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. S.G. otomobilde birlikte seyahat ettiği Olcay D.'yi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evine götürürken, yolda taciz etti. İddiaya göre S.G., direnmesi Olcay D.'yi darbedip, hareket halindeki otomobilden yola savurdu. Hareket halindeki araçtan yola düşen kadını gören çevredekiler yardıma koşarken, sürücü S.G.'nin kaçmasını da engelledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yüzünde ve vucudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görülen kadın sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede ifade veren Olcay D.'nin beraber seyahat ettiği kişi tarafından taciz ve darbedilip araçtan atıldığını söylediği belirtildi.

Polise çelişkili ifadeler veren S.G. ise gözaltına alına alınarak Akıncılar Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKadınDarp
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