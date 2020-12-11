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Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası

Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

11 Aralık 2020 Cuma 14:10
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Cuma namazı sonrası 'yağmur' duası

MARDİN - Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası bütün camilerde 'yağmur' duası okutuldu. Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, kıldıkları cuma namazının ardından 'yağmur' duasına katıldı. Şakir Nuhoğlu Camisi'nin imamı Abdüllatif Bilgin, kuraklık nedeniyle cemaate yaptığı çağrıda, "Peygamberimiz, bir gün bir sahabenin abdest alırken su israf ettiğini görür ve onu uyarır. Sahabenin 'Abdest alırken su israfı mı olur' şeklindeki sorusuna ise peygamberimiz, 'Evet, akan bir nehrin kenarında bile olsan, normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur' diye buyurmuştu. Su hayattır, berekettir. Suyu israf etmeyelim" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yağmur DuasıCuma Namazı
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