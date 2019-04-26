Çukurova Üniversitesi öğrencileri Color Fest'te eğlendi

ADANA - ÇÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen 27'nci Bahar Şenliği'nde ikinci gün, sabah saat 10.00'da öğrenci kulüplerinin etkinlikleriyle başladı. Şenlik alanını dolduran öğrenciler, 'Formula Student ve Hidromobil Araçların Sergilenmesi, Denge Bisikleti, Teleskop ile Güneş Gözlemi, Eşleştirme ve Madde Hissetme, Fotoğraf Sergisi ve Şenlik Fotoğraf Hatırası, Korumalı Futbol Gösterisi, Go Oyunu, Bilim ve Teknoloji Şenliği, Slack Line, Elektrikli Araçların Sergilenmesi ve Ok Atma' etkinliklerine ilgi gösterdi. Öğrenciler şenlikte müzik eşliğinde dans edip, halay çekti.



Yapı ve Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen Geleneksel Color Fest etkinliği de adı gibi yine renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler müzik eşliğinde birbirlerine boya dolu küçük torbalar atarak eğlendi. Ayrıca acı biber yeme yarışmasında öğrenciler birbirleriyle mücadele etti.