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'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'

SAMSUN'da özel bir hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Derya Çelik (24) ve Savaş Koncak (27) yoğun bakımdaki hastaların tedavi süreçlerini anlattı. Derya Çelik, "Hastalarımız denizde boğuluyormuş hissi yaşıyorlar" derken, Savaş Koncak ise, "'Onlar da birilerinin anne ve babaları' biz de böyle düşünüp yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. 

17 Şubat 2021 Çarşamba 09:00
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'Covid-19 hastaları denizde boğuluyormuş hissi yaşıyor'

Covid-19 vakalarının yüksek olduğu iller arasında yer alan Samsun'da sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeleleri devam ediyor. Özellikle hastanelerin Covid-19 Yoğun Bakım servislerinde görev yapan sağlık çalışanları, hastalarının sağlıklarına kavuşmaları için büyük çaba harcıyor. Kentte özel bir hastanenin Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Derya Çelik ve Savaş Koncak (27), tedavi sürecinde hastalarının ve kendilerinin yaşadıkları anları anlattı.

'ÇOCUKLARI RESİM YAPIP GETİRİYORDU'

Hastanelerin normal yoğun bakım servisleri ile koronavirüs yoğun bakımının birbirinden çok faklı olduğunu dile getiren hemşire Derya Çelik, “Hastalarımızın durumları çok daha ağır oluyor. Solunum sıkıntıları çok yüksek oluyor. Hastalarımızın bir günü diğer günlerini tutmuyor. Bir anda fenalaşıp durumları kötüye gidebiliyorlar. Böyle durumlarda bizim de psikolojimiz çok bozuluyor. Hasta yemek yer durumda iken bir anda solunum cihazına bağlanabiliyor. Bu da bizi kötü etkileyebiliyor. Hastalarımız denizde boğuluyormuş hissi yaşıyorlar. Bir hastamızın çocukları resim yapıp getiriyordu. O hastamız vefat edince ben çok etkilenmiştim. Bazı hastalarımız sanki denizde boğuluyormuş hissi yaşadıklarını söylemişti. Dışarıdan baktığımızda da zor durumda olduklarını görebiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘BOĞULUYORMUŞ HİSSİNİ BENDE YAŞADIM’

Kendisinin de koronavirüse yakalandığını ve zor bir süreç geçirdiği ifade eden Derya Çelik, "Benim ilk akciğerimde tutulmalar yaşandı. Daha sonra ateşim yükselmeye başladı ve eklem ağrıları yaşamaya başladım. Durumu kendim yaşayınca çok daha farkına vardım. En azından onların neler hissettiğini bizler de hissedebiliyoruz. Ben de biraz ağır geçirdim. Özellikle eklem ağrılarım çok fazla oldu. Artık onlara baktıkça daha iyi anlayabiliyoruz. Bir hafta hastanede tedavi oldum daha sonra ise evde tedavime devam edildi. Yaklaşık 2 hafta tedavi sürecim oldu. Bazen boğuluyormuş hissini ben de yaşadım. Nefes alamamanın ne demek olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yarın bir gün bir akrabamızda orada olabilir diye düşünüyoruz. O yüzden de hastalarımızla bağımız çok daha farklı oluyor. Onlara bir şey olunca yakınımızı kaybetmiş gibi üzülüyoruz. Herkes lütfen maskelerini taksın ve sosyal mesafeye çok dikkat etsinler” diye konuştu.

‘KENDİ ANNE VE BABAMIZMIŞ GİBİ GÖRÜP YARDIM EDİYORUZ'

8 yıldır hemşirelik yapan Savaş Koncak da Covid-19 Yoğun Bakım Servisi'ndeki hastalarla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Hastalarımız burada genelde solunum sıkıntısı yaşıyor. Biz de elimizden geldiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günümün 12 saatini burada hastalarımızla geçiriyorum. Burada biz hastalarımızı birer aile bireyimiz gibi bakıyoruz. Bu şefkatle onlara yaklaşıyoruz. Onlarda birilerinin anne ve babaları biz de böyle düşünüp yardımcı olmaya çalışıyoruz. Benim ailemde bu süreci yaşadı. Nasıl zor atlatıldığı en yakından bildiğim için o şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunCovid19HemşireDerya ÇelikSavaş KoncakPandemiKoronavirüs
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