Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1367.25
ALTIN
502.36
DOLAR
8.5557
STERLİN
11.8764
EURO
10.1329
Çeşme'de yeni taksi plakaları için ihale yapılacak
Çeşme'de yeni taksi plakaları...
Karakuz Demir Madeni Sahası özelleştiriliyor
Karakuz Demir Madeni Sahası...
Avrupa Birliği Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin Danışman Personel Alım İlanı
Avrupa Birliği Hibesi ile...
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel Alıyor 
Balıkesir Üniversitesi Akademik Personel...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çorum Valisi Çiftçi: Maskeleri kolumuza değil, ağzımıza takalım

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, vaka sayısının azalmaya devam ettiğini belirterek, “Virüsü sıfırlayana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat edelim. Maskeleri kolumuza değil burnumuzu ve ağzımızı kapatmaya özen göstererek takalım” dedi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:02
6 Okunma
Çorum Valisi Çiftçi: Maskeleri kolumuza değil, ağzımıza takalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz haftasını kapsayan 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritasını Twitter hesabından paylaştı. Haritadaki verilere göre Çorum’daki haftalık vaka sayısı 37,73 olarak gerçekleşti. Kentteki vaka sayısıyla ilgili değerlendirme yapan Vali Mustafa Çiftçi, “Vakaların düşmesindeki en büyük etken, aşılama oranlarının yüksek olmasıdır. Bugün itibari ile ilimizde toplam 475 bin doz aşılama yapıldı. Bu 475 bin aşıdan 275 bini 1’inci doz aşı, 145 bini 2’nci doz aşı, 25 bini de 3’üncü doz aşı uygulamasıdır. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu aşı haritasına göre ilimiz bu noktada da oldukça başarılıdır. Yüzde 66 gibi bir orana sahiptir. Çorum, yüzde 65 ile yüzde 75 arasında aşılama oranına sahip ve sarı kategoride yer alıyor. İnşallah, bu şekilde devam ettiğimiz taktirde kısa süre içerisinde mavi kategoriye de geçeriz. Çorum açısından bir başka sevindirici husus ise son günlerde yapılan test sayısının vakaya dönüşme oranı yüzde 7,5’tir. Bugüne kadar 2020 ve 2021 yılı rakamlarına baktığımız zaman şimdiye kadar gördüğümüz en sevindirici rakam budur. Dolayısıyla şu anda vaka oranları da oldukça azalmış durumda” diye konuştu.

‘BAYRAMDA YAKIN TEMASTAN KAÇINALIM’

Halkı uyaran Vali Çiftçi, “İki şey istirham ediyorum, birincisi aşılama sırası gelenler mutlaka aşılarını olsunlar. Hem kendi sağlıkları hem de toplumun sağlığı açısından bu son derece önem arz ediyor. İkinci husus da virüs şu an tam manasıyla yok edilmedi. Virüsü sıfırlayana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde dikkat etmelerini istirham ediyorum. Maskeleri kolumuza değil, burnumuzu da içine alacak şekilde ağzımızı kapatarak takmaya özen gösterelim. Bayrama da az bir süre kaldı. Sağlık, sıhhat, afiyet, huzur içerisinde tüm Çorumluların Kurban Bayramı’nı da tebrik ediyorum. Bayramlaşma yaparken, büyüklerimizi ziyaret ederken de yine maske, hijyen kurallarına dikkat edelim, bayramda da yakın temastan kaçınalım” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çorum ValiMustafa ÇiftçiKoronavirüsMaskeMesafeVirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YAFEM 24. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ
YAFEM 24. TÜRK BOYLARI ŞÖLENİ
Fen-Edebiyat'ın test ve analiz laboratuvarları katalog ile tanıtılıyor
Fen-Edebiyat'ın test ve analiz laboratuvarları katalog ile tanıtılıyor
Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu
Prof.Dr. Zahid Sobacı TRT Genel Müdürü Oldu
İznik'te geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
İznik'te geçmişin izleri gün yüzüne çıkıyor
İznik'e sağlıklı yaşam merkezi
İznik'e sağlıklı yaşam merkezi
15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı 
15 Temmuz şehidi kardeşinin mezarını ziyaret edip, Türk bayrağı astı 
Aladağlar'ın zirvesinde 7 Türk bayrağı
Aladağlar'ın zirvesinde 7 Türk bayrağı
İnci kefalinde av yasağı sona erdi
İnci kefalinde av yasağı sona erdi
Rize’de ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi.
Rize’de ölü sayısı 2’ye, kayıp sayısı ise 6’ya yükseldi.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma