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Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

ÇORUM'un Alaca ilçesinde 40 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düşen çoban yaşamını yitirdi.

31 Ocak 2021 Pazar 09:57
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Çorum'da 40 metrelik kayalıktan düşen çoban hayatını kaybetti

Olay, dün Alaca İlçesi Kuzkışla Köyü'ndeki Kayalık mevkiinde yaşandı. Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Orhan Yağmur, kayalık alanda dengesini kaybederek 40 metre yükseklikten düştü. Köylülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Yağmur'un hayatını kaybettiği belirlendi. AFAD ekipleri, Yağmur'un cansız bedeninin uçurumdan çıkarmak için çalışma başlattı. Sarp kayalıkların bulunduğu alanda 5 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu Yağmur'un cansız bedeni uçurumdan çıkartıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yağmur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çorumçobanKazaVefat
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