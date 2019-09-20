Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100543
ALTIN
275.806
DOLAR
5.6922
STERLİN
7.1504
EURO
6.2902
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Flamingoların bir gölü daha kurudu
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
Çölyak hastaları için glutensiz aşure
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a ödül
İtalya Kültür Bakanlığı’ndan Paper Moon’a...
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını Bursaspor'da da sürdürdü
Yalçın Koşukavak, sezona iyi başlangıçlarını...
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda hızla arttı
Çocuklarda şeker hastalığı 40 yılda...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Çölyak hastaları için glutensiz aşure

Aydın'da, muharrem ayı için düzenlenen aşure etkinliğinde çölyak hastaları da unutulmadı. Etkinlikte çölyak hastaları için özel hazırlanan glutensiz aşureler ikram edildi.

Çölyak hastaları için glutensiz aşure

Aydın'da, muharrem ayı için düzenlenen aşure etkinliğinde çölyak hastaları da unutulmadı. Etkinlikte çölyak hastaları için özel hazırlanan glutensiz aşureler ikram edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 12:05
6 Okunma
Çölyak hastaları için glutensiz aşure

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce bu yıl da Atatürk Kent Meydanı'nda aşure dağıtımı yapıldı. Buğdayı tüketemeyen çölyak hastalarına özel hazırlanan kepekli pirinç kullanılan aşure ikramında uzun kuyruklar oluştu. Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı, Aydın'ın çeşitli ilçelerinden çölyak hastalarının aşure yemeye geldiğini belirtip, "Böyle güzel nimetlerden çölyak hastaları her zaman faydalanamıyor. Ramazan ayında da glutensiz iftar vermiştik. Bugün de glutensiz aşure dağıtımı yaparak, çölyaklıların damaklarını şenlendirdik gönlünü bir kez daha fethetti. Herkes çok mutlu ve böyle küçük şeyler insanları mutlu etmeye yetiyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çölyak HastalarıGlutensiz Aşure
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Kayseri'de gurbetçiler, pastırma ve sucuk satışını artırdı
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Amasya'da hasta güvenliği için turuncu aydınlatma etkinliği
Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında
Karadeniz'de kıyı balıkçılığı tehdit altında
Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
Balıkların öldüğü Oruçlu Göleti'ne tankerle 170 ton su bırakıldı
2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar
2 bin 560 metrede, Türk ve Azerbaycan bayrağı açtılar
Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi
Uzakdoğu’dan Rize ve Trabzon'a 50 bin turist hedefi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı
'Ay Yıldız Ekibi', Amasra'yı bayraklarla donattı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans