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Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 işçiden Osman Tuncay'ın (30) baba evinde acı dinmiyor. Tuncay'ın şehit olduğu gece, çocuklarına aldığı oyuncaklarla beraber eve dönmeyi planladığı öğrenildi.

25 Haziran 2020 Perşembe 10:01
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Çocuklarına aldığı oyuncakları veremeden şehit oldu

Silopi ilçesi Görümlü Beldesi'nde, Cudi Dağı'na doğru devam eden yol çalışmasına akaryakıt taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin önceden yola döşediği EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu, işçiler Nesim Beştaş (32), Osman Tuncay, Hacı Atilla (35) ve Emin Eruğul (22) şehit oldu. Şehitlerden Osman Tuncay'ın Güçlükonak Düğünyurdu köyündeki evinde, eşi ve 2 çocuğunun acısı dinmiyor. Yetim kalan Kader (5) ve Eren (2), amcaları Emin Tuncay'a sarılarak baba özlemini gideriyor. Evin duvarına Türk bayrağı asan aile, Tuncay'ın şehit olduğu gece eve dönmeyi ve çocuklarına aldığı oyuncakları getirmeyi planladığını söyledi. Şehidin babası Mehmet Tuncay, kendisini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu aracılığı ile arayan ve taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

'O GÜN İZNE GELECEKTİ'

Kardeşinin çok iyi bir insan olduğunu ifade eden, ağabey Emin Tuncay, "Hiç yalan söylemezdi. Bana ve herkese karşı çok saygılıydı. En son bayramda bir araya gelmiştik. Olaydan bir gün önce telefonla görüştük. O gün eve gelecekti. İzne gelecekti. Bir daha görüşemedik. Devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Çocuklarına sahip çıkıyor. Konuşacak kelime bulamıyorum. Cumhurbaşkanımız aradı. İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız, Valimiz, Kaymakamımız bize sahip çıktı. Acımız büyük. Bu acıyı paylaştıkları için teşekkür ederiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞehitİşçiHediyeçocukŞırnakTerör
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