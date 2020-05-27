Çocuklar sosyal mesafe çemberlerinde oynadı

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklara üçüncü kez evlerinden çıkmaları için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar parklara ve yeşil alanlara akın etti. Kadıköy'de sokağa çıkan bazı çocuklar, Caddebostan sahilindeki yeşil alana gelerek burada vakit geçirdi. Havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyen çocuklar, burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan sosyal mesafe çemberlerinde oynadı. Aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafe çemberlerinde vakit geçiren çocukların çemberlerin içinde kalmaya özen göstermesi dikkat çekti.

KISITLAMA KALKTI ÇOCUKLAR DIŞARIYA ÇIKTI

Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 14 yaş ve altı çocuklara üçüncü kez evlerinden çıkmaları için izin verildi. Saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak üzere, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak sokağa çıkan çocuklar parklara akın etti. Havanın serin ve yağışlı olmasına aldırış etmeyerek parklara gelen çocukların bazıları bisiklet sürdü bazıları da patenleri ile kaydı. Uzun süredir doğadan uzak kalan çocukların yaşadığı mutluluk kameralara yansıdı.



Beyoğlu'nda parkta kardeşleriyle oynayan 14 yaşındaki Mahmut Aldık," Geçen hafta arkadaşlarıma gelmiştim. bu Haftada ailemle geldim. Bayramda evdeydik ama yinede güzel bir bayramdı. Bugünde kardeşlerimle oynuyoruz burada. Çok mutluyuz" diye konuştu. Abisiyle beraber parka geldiğini belirten 12 yaşındaki Fatma Aldık ise," Biz asıl bayramı bugün yaşıyoruz. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



PARKLARDA MAÇ YAPTILAR

Caddebostan sahilinde bulunan yeşil alanlar ve parklara akın eden çocuklar, basketbol, futbol oynadılar, arkadaşlarıyla buluşup sohbet ettiler. Futbol ve basketbol oynayan çocukların maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Banklarda sohbet eden gençlerin de maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadılar. Aileleri tarafından dışarıya çıkarılan çocuklar, parklarda oynamanın keyfini yaşadılar.

ANKARA SOKAKLARI ÇOCUKLARLA DOLDU

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saatlik izinle yeniden dışarı çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara bugün için 12.00 ile 15.00 saatleri arasında yine izin verildi. Ankara'da çocuklar, aileleri eşliğinde park ve bahçelere akın etti. Çocuklar, burada güneşli havanın keyfini çıkardı. Bisiklet kullanıp, top oynayan çocuklar, parklardaki oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Ali Dinçer Parkı'nda oyun oynayan çocuklar, dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Öte yandan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı ve Ulus Yeni Hali'nde ise yoğunluk gözlendi.

ANTALYA'DA PARK VE BAHÇELERDE ÇOCUK SESLERİ

Antalya'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altındaki çocuklar, bugün 4 saat için çıktı. Aileleriyle park ve bahçelere akın eden çocuklar, güneşli havanın keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında üçüncü kez sokağa çıktı. Antalya'da yerleşim yerlerine yakın park ve bahçeler, çocuklarla doldu. Konyaaltı Seyir Terası'na gelen aileler, çocuklarıyla birlikte selfie çekti. Park ve bahçelerde oynayan çocukların çoğunun maske taktığı gözlendi.

Kentin simgesi olan Cumhuriyet Meydanı da çocukların akınına uğradı. Atatürk Anıtı'na tırmanan çocuklar, gölgede dinlendi. Evde çok sıkıldıklarını, kendilerine ayrılan 4 saatlik zamanı oyun oynayarak, değerlendireceklerini belirten çocukların bir kısmı top oynadı, bir kısmı ise doyasıya koştu.

Çocuğuyla Konyaaltı Seyir Terası'na gelen Ayşe Akçora, "3 ayın ardından çocuklar evde çok sıkıldı. Hava çok güzel tadını çıkarıyoruz. Çocuklar dışarıda daha mutlu" dedi.

2 çocuğuyla seyir terasının keyfini çıkaran Selin Akçora ise "Hava çok güzel. Evde çok sıkılıyorlar, dışarı çıkınca eğleniyorlar" diye konuştu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 3 aya yakın süredir evde olduğunu belirten Serkan Doğan (14), "Hava almaya geldik, gezeceğiz. Evde çok daraldık. Maskemizi taktık, sahilde arkadaşlarımızla gezeceğiz" dedi.

Mehmet Ali Alıcı (​14) ise "Arkadaşlarımla buluşup denize gitmeyi özledim. Hep aynı yüzleri görüyorum. Biraz değişiklik olsun, diye dışarı çıktım. Denize girmeyi, plajda oturmayı çok özledim" diye konuştu.