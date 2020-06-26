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Çirkin paylaşımda flaş gelişme!

Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi

26 Haziran 2020 Cuma 09:12
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Çirkin paylaşımda flaş gelişme!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilgili sosyal medya sitesinde çirkin paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandıktan, sonra avukatının itirazı üzerine tahliye edilerek ev hapsi cezası verildi. 

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, sosyal medya sitesi Twitter'da V.M. tarafından hedef alındı. V.M.'nin paylaşımı sonrası sosyal medyada Başak Demirtaş'a çok sayıda kişi destek verirken, paylaşımı yapan kişiye tepki gösterildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. gözaltına alındı. 16 Haziran günü adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince 'Suç işlemeye alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklandı. V.M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hâkimliği, V.M. hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Bir gün sonra cezaevinden çıkan V.M. kararla ev hapsinde kalacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Başak DemirtaşSelahattin DemirtaşSosyal MedyaHakaretMahkemeHDP
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