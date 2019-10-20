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Çinliler, Türk fındığı peşinde

Çinliler, Türk fındığı peşinde

20 Ekim 2019 Pazar 12:09
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Çinliler, Türk fındığı peşinde

Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye için Avrupa'dan sonra Çin de önemli bir pazar haline geldi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üretimi ve ihracatında dünyanın en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu hatırlatarak, Çinlilerin Türk fındığına daha çok rağbet göstermeye başladığını, bunun ihracat için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Dünyada 110'dan fazla ülkeye fındık ihraç eden Türkiye, bu alandaki üretim ve ihracattaki liderliğini koruyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere gibi ülkelere yüksek miktarda ihracat yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının da yüzde 9'unu fındıktan sağlıyor. Türkiye'de 592 bin aile tarafından 728 bin hektar alan üzerinde yılda ortalama 500-700 bin ton fındık üretimi yapılıyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini yapan Türkiye, 110'dan fazla ülkeye yılda 250 bin ton iç fındık ihracatı yaparak, dünya fındık ihracatının da yüzde 76'sını gerçekleştiriyor. Yapılan bu ihracatla Türkiye, yıllık ortalama 2 milyar dolarlık gelir elde ediyor. Dünya fındık üretimi ve ihracatının büyük kısmını elinde bulunduran Türkiye için Avrupa'dan sonra Çin de, önemli bir pazar haline geliyor.

'TÜRK FINDIĞI KALİTESİYLE ORTADA'

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, fındık üretiminde ve ihracatında dünyanın en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, Türk fındığına daha çok rağbet göstermeye başlayan özellikle Çin'e fındık ihracatının 10 bin ton seviyesine kadar yükseldiğini belirtti. Çin pazarını çok önemsediklerini vurgulayan Akça, "Türk fındığı kalitesiyle ortada. Özellikle çikolata sektörü Türk fındığını tercih ediyor. Zaten ihracat rakamlarımız bunu gösteriyor. Son yıllarda yapılan proje ve çalışmalarla fındıkta verim artırıldı. Dekara verimin artmasıyla randımanda da çok verim oldu. Artık bizim ürünümüz çok değerli. Türkiye'den 110'dan fazla ülkeye ihracatımız var. Dünya devi olan Çin'de Türkiye'ye gelerek fındıkla ilgili çalışma yaptı. Özellikle Çinlilerin fındık pazarına girmesini biz çok önemsiyoruz. Fındığımızın değerini kendimiz bilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

'FINDIK SANAYİSİ GELİŞTİRİLMELİ'

Fındığın hammadde olarak ihraç edildiğini, ancak katma değeri yüksek mamul madde olarak değerlendirilmesi gerektiğini de hatırlatan Akça, "Hükümetimizin, Sanayi ve Tarım Bakanlığımızın destek vermesiyle fındığı mamul madde olarak dünyaya satmalıyız. Çinliler bile artık fındığa bir rağbet göstermeye başlamışsa bizim ürünümüz hakikaten çok değerli bir ürün. Fındık tarım ürünü olarak geçiyor ama esas sanayide kullanılan bir ürün. Fındık sanayisini ülkemizde daha da geliştirmemiz lazım. Ordu'da fındıkla alakalı sanayi sitesinin oluşturulması gerektiği düşüncesindeyiz. Eğer biz bunları başarabilirsek fındığımızı değerinde satacağız. Fındığımıza değerini bilerek sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇinFındıkTürk Fındığı
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