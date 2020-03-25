Cinayet şüphelisi etkisiz hale getirildi

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2477 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta husumetli olan iki grubun tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş açtığı kavgada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürülen yaralılardan Emre Özbayhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları öne sürülen bazı kişileri gözaltına aldı.

Çevrede araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Erdal Ç.'yi olay yerine yakın bir yerde buldu. Polisin 'Teslim ol' çağrısına uymayan şüpheli, kaçmaya başladı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Erdal Ç., müstakil bir evin damına çıktı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Damda kıstırılan Erdal Ç., olayda kullandığı pompalı tüfeği önce polislere, ardından da kendisine doğrulttu. Erdal Ç., silahı başına dayayıp, intihar edeceğini söyledi.

ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci memurun ikna etmeye çalıştığı Erdal Ç., eyleminden vazgeçmeyince Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nden destek istendi. Olay yerine sevk edilen iki Özel Harekat timi, evi çembere aldı. Müzakereci memurun yanına çıkan bir Özel Harekat polisi, Erdal Ç.'nin kanser hastası babası Ali Ç.'yi arayarak ikna etmeye çalıştı. Erdal Ç. telefonda babasıyla konuşurken, Özel Harekat polisi, ani bir hareketle silahı elinden aldı. Kelepçelenerek, etkisiz hale getirilen Erdal Ç., olayda kullandığı düşünülen pompalı av tüfeğiyle birlikte Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.