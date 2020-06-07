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Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı

Hava sıcaklığının bazı bölgelerde 40 dereceye ulaştığı bugünlerde karpuz, çilek, erik ve kiraz, susuzluğu giderip serinlemeyi sağlamanın yanı sıra bağışıklık sistemini de koruyor. Meyve şekerinin çok yüksek olduğu karpuzun günde bir dilim tüketilmesini öneren uzmanlar, çilek, kiraz ve eriğin de çok fazla yenmesinin kan şekerinde dengesizliklere yol açtığına, sağlıklı insanlarda kiloya neden olabileceğine dikkat çekiyor.

07 Haziran 2020 Pazar 09:42
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Çilek, karpuz, erik ve kirazın fazlası zararlı

Antalya'da, özel hastanede görev yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nafikar Başkan, yaz meyveleri olan karpuz, çilek, erik ve kirazın pek çok faydası bulunduğunu belirtti. Vitamin ve mineral deposu bu meyvelerin bağışıklık sistemini korumasından kalp ve damar hastalıklarına kadar pek çok yararlı özelliği bulunduğunu kaydeden Başkan, önemli bir uyarıda da bulundu. Tüm meyvelerde meyve şekeri olan fruktoz bulunduğunu vurgulayan Başkan, “Her meyve sınırsızca yiyebileceğimiz anlamına gelmiyor. Eskiden ‘meyve sağlıklıdır istenildiği kadar yenilebilir’ algısı vardı. Bunun elbette doğruluk payı var. Meyveler elbette sağlıklı besinlerdir ama porsiyon kontrolü dahilinde tüketilirse. Mesela karpuz bir üçgen dilim, erik, kiraz ve çilek ise 8-10 tane yenmeli. Fazla meyve tüketmek, içerdiği meyve şekeri nedeniyle kan şekeri seviyesinde dengesizliklere neden olur. Bu da mevcut hastalıkları tetikleyebildiği gibi sağlıklı insanlarda da kilo alımına neden olabilir" diye konuştu.

'KARPUZUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ'

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan karpuzun faydalarının saymakla bitmediğini belirten Nafikar Başkan, “Vitamin ve mineral deposu olan karpuz, çok iyi bir antioksidandır. Özellikle sıcak yaz günlerinde terle birlikte su kaybı olur. Karpuz da yüzde 90’ı su olduğu için hem serinleme etkisi hem de sıcakta ödem tutan vücudun ödemini azaltıcı etkisi nedeniyle önemli bir meyvedir" dedi. İçerisindeki antioksidan vitamini olan C vitamini sayesinde vücuttaki serbest radikallerle savaşarak bağışıklığı kuvvetlendiren karpuzun, potasyum sayesinde de kan basıncını düzenleyip kalp ve damar hastalıklarına karşı koruduğunu kaydeden Başkan, şöyle konuştu:

“Karpuz aynı zamanda lif içeriği yüksek bir meyve olduğu için sindirim sistemini de düzenler. Karpuz, içindeki A ve C vitaminleri sayesinde de saç ve cildin sağlığını korumada etkilidir. Özellikle cildin elastikiyetini ve kolajen yapımını sağlar. Bu sayede cildin ışıl ışıl ve genç görünmesine neden olur. Karpuzda dikkat edilmesi gereken konu ise glisemik indeksidir. Şeker oranı yüksektir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının porsiyon dahilinde tüketmesi gerekir. Bir üçgen dilim karpuz, bir porsiyona denk gelir. Yaz aylarında kontrolsüz şekilde dilim dilim yemek, kan şekerini yükselteceği için hem şeker hastalarında hem de gebelerde risk oluşturabilir."

'ERİK DİYETLERİN BAŞ TACI'

Yaz meyvelerinden eriğin 100 gramının 46 kalori olduğunu hatırlatan Başkan, “Bu nedenle erik, diyetlerin baş tacıdır. Hem kalorisinin hem de glisemik indeksinin düşük olması nedeniyle diyetlerde ara öğün olarak tercih edilir" dedi.

Yüksek C vitamini sayesinde eriğin bağışıklığı koruduğunu anlatan Başkan, “Çözülebilir lif içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler. Kabızlığa karşı önleyici özelliği vardır. Demiri absorbe ederek, kırmızı kan hücrelerinin demir ihtiyacını karşılayarak kansızlığa karşı koruyucu özelliği vardır. İçerdiği yüksek potasyum da elektrolit dengesini sağlar. Ayı zamanda kan basıncını da dengeleyerek kalp ve damar hastalıklarına karşı korur" diye konuştu.

ÇİLEK, KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Antioksidan özelliği sayesinde kötü huylu kolesterolü düşürüp kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyan çileğin içinde yüksek C vitamini bulunduğunu kaydeden Başkan, içerdiği manganez ve kalsiyum sayesinde kemik sağlığını koruduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

KİRAZ KAN BASINCINI DÜZENLER

A ve B vitamini ile fosfor ve kalsiyum içeren kirazın da diğer yaz meyveleri gibi pek çok yararı olduğunu vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Başkan, “Kiraz, içerdiği vitamin ve mineral sayesinde beyin sağlığı için faydalıdır. Lif oranı yüksektir. İçerdiği potasyum sayesinde kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Kan basıncını düzenler. Su ve lif oranı yüksek olduğu için de diyetlerin baş tacıdır. Tabi ki porsiyon dahilinde tüketilmelidir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÇilekKarpuzErikKirazMeyve
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