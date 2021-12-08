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Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:11
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Çıldır Gölü'nde atlı kızak sezonu 

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzde 30'luk bölümü donan Çıldır Gölü'nde atlı kızak turu yapılmaya başlandı.

Kar yağışının ardından hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle Çıldır Gölü'nün özellikle kıyı kesimi, buz tutmaya başladı. Kars'ın Arpaçay Taşbaşı köyü tarafı her mevsim olduğu gibi bu kış da erkenden buz tutunca atlı kızak turları başlatıldı. Yüzeyi 17 santim buz tutan Çıldır Gölü'nün simgesi haline gelen atlı kızaklar, buz üzerine çıktı. Yerli ve yabancı turistlerin buz üzerinde gezdirildiği atlı kızaklar, görsel güzellik oluşturdu. 

Tuana Polat, yakınları ile birlikte atlı kızak gezintisi yaptı. Kızak keyfinin muhteşem olduğunu belirten Polat, "Soğuklar başladı mı Çıldır Gölü'ne geliriz. Burası muhteşem bir yer. Kızakla gezip, Eskimo usulü balık tutuyoruz ve yüzeyi buz tutan gölün üzerinde yakılan sobada ısınıp çay içiyoruz" diye konuştu.

ZAM YOK

Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki 123 kilometrelik alana sahip Çıldır Gölü'nün buz tutan kıyı kesiminde atlı kızaklarla yapılan tur, büyük ilgi görüyor. Taşbaşı köyünde faaliyetlerini sürdüren atlı kızakçılardan Ertan Taşdemir, yerli ve yabancı turistleri geçen sezon olduğu gibi bu kış da 10 dakikası 25 liradan gezdireceklerini söyledi. Gölün şimdilik yüzde 30'luk bölümünün donduğunu belirten Taşdemir, "Mevsimin ilk atlı kızak sezonunun açtık. Bu yıl zam yapmayıp müşterileri geçen yılki fiyatla gezdireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çıldır GölüKızakAtlı Kızak
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