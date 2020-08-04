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Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliğiyle tatilciler ile bölge halkının akınına uğruyor.

04 Ağustos 2020 Salı 11:10
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Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor

ARDAHAN - Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı. 

Bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, şimdilerde kalabalığıyla Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor. Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar da serinlemek için kendilerini suya bırakıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler ise bölgede yoğunluk oluşturdu. Göl kıyısındakilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çıldır GölüEge Ve AkdenizArdahan
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