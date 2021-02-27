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‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu

HAKKARİ'de, 5 yıl önce Sibel Adıyaman tarafından kurulan 'Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi', bölge kadınları için gelir kaynağı oldu. Merkeze bağlı Kırıkdağ köyünde yaşayan kadınlar, evlerinde hazırladıkları reçel, turşu, baklava, börek ve süt ürünlerini kooperatife getirerek, satışından para kazanmaya başladı. 

27 Şubat 2021 Cumartesi 10:01
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‘Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi' geçim kapıları oldu

Hakkari'de, 2016 yılında Sibel Adıyaman ve bir grup kadının girişimleri ile kurulan ve şu anda 30'a yakın üyesi olan 'Çiçeklerin Özü Kadın Kooperatifi', üreten kadınlar için harekete geçti. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği kooperatif, gelir kapısı oldu. Yaz aylarında süs bitkileri, sebze ve meyve yetiştiren, sonbahar ve kış aylarında ise hamur ile süt ürünleri, turşu, bal, reçel üreten kadınlar, kooperatifin satış noktasına getirerek, tüketiciye sunma imkanı bulabiliyor. Girişimci kadınlar, bu sayede el emeklerinin karşılığını almanın yanı sıra aile bütçesine katkı sağlıyor. 

Kooperatif Başkanı Sibel Adıyaman, kadınların el emeği ürünlerinin hak ettiği değeri bulması için güç birliği yaptıklarını söyledi. Kooperatif bünyesinde, Kırıkdağ köyünde üretim merkezi, Hakkari merkezde ise satış mağazası açtıklarını anlatan Adıyaman, kadınların aile bütçelerine katkı sağladıklarını söyledi.

Kooperatifte çalışan Elif Ermağan ise ilkbahar ve yaz aylarında süs bitkisi ve sebze ile meyve yetiştiriciliği yaptıklarını, kışın ise süt ürünleri, turşu, hamur işi gibi farklı ürünleri paketlediklerini, satış mağazası ve internet üzerinden de satışa çıkardıklarını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınKooperatifÇiçekçiçek özü
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